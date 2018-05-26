26.05.2018, 14:20

Tele2 ищет уникального консультанта: обещают хорошую зарплату и бесплатную татуировку


rus.delfi.ee
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TELE2 - uus disainikontseptsioon
Foto: Ilmar Saabas

Исполнительный руководитель Tele2 Крис Роббинс ищет молодого визионера для прохождения годовой практики под своим руководством, совмещенной с самой экстремальной в Эстонии тренировочной программой, и обещает ему по завершении оплатить любую татуировку, сообщает предприятие.

Как считает Крис Роббинс, практика под его руководством — это еще и самое невероятное, увлекательное и сложное тренировочное испытание, которое когда-либо проводилось в Эстонии.

”Соответствует также истине и мое обещание оплатить практиканту любую выбранную им татуировку на память об успешном прохождении развивающей программы. Кстати, все свои основные жизненные ценности я запечатлел чернилами под кожей, чтобы не забывать о них. Разумеется, это не является обязательным условием для других”, — улыбается К. Роббинс.

Все, кто заинтересован в прохождении практики в экстремальных условиях, могут прийти 4 июня в Ronimisministeerium, чтобы встретиться лично с руководителем Tele2 и показать свои способности на стене для скалолазания. И это — не единственное испытание для участия в конкурсе: не менее серьезным экзаменом станет ознакомительное видео, которое кандидаты должны сделать сами о себе.

”Я ищу коммуникабельного человека с нестандартным мышлением, который разбирается в психологии и хорошо владеет английским языком”, — перечисляет свои требования К. Роббинс.

Годовая практика может быть предоставлена сразу нескольким конкурсантам. Всех их ожидают: достойная зарплата, персональная программа развития и деловые поездки за рубеж. В трудовые обязанности практикантов при исполнительном руководителе Tele2 также входит участие в разработке стратегии крупного международного предприятия и поддержка своего непосредственного начальника в повседневной работе.

Tele2 готов рассмотреть кандидатуры студентов последнего года обучения или недавних выпускников высших учебных заведений. У каждого практиканта будет возможность работать по гибкому графику, а по окончании практики — получить рабочее место в Tele2.

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