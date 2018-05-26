26.05.2018, 14:20

Tele2 ищет уникального консультанта: обещают хорошую зарплату и бесплатную татуировку

 (1)
rus.delfi.ee
EST 3
TELE2 - uus disainikontseptsioon
Foto: Ilmar Saabas

Исполнительный руководитель Tele2 Крис Роббинс ищет молодого визионера для прохождения годовой практики под своим руководством, совмещенной с самой экстремальной в Эстонии тренировочной программой, и обещает ему по завершении оплатить любую татуировку, сообщает предприятие.

Как считает Крис Роббинс, практика под его руководством — это еще и самое невероятное, увлекательное и сложное тренировочное испытание, которое когда-либо проводилось в Эстонии.

”Соответствует также истине и мое обещание оплатить практиканту любую выбранную им татуировку на память об успешном прохождении развивающей программы. Кстати, все свои основные жизненные ценности я запечатлел чернилами под кожей, чтобы не забывать о них. Разумеется, это не является обязательным условием для других”, — улыбается К. Роббинс.

Все, кто заинтересован в прохождении практики в экстремальных условиях, могут прийти 4 июня в Ronimisministeerium, чтобы встретиться лично с руководителем Tele2 и показать свои способности на стене для скалолазания. И это — не единственное испытание для участия в конкурсе: не менее серьезным экзаменом станет ознакомительное видео, которое кандидаты должны сделать сами о себе.

”Я ищу коммуникабельного человека с нестандартным мышлением, который разбирается в психологии и хорошо владеет английским языком”, — перечисляет свои требования К. Роббинс.

Годовая практика может быть предоставлена сразу нескольким конкурсантам. Всех их ожидают: достойная зарплата, персональная программа развития и деловые поездки за рубеж. В трудовые обязанности практикантов при исполнительном руководителе Tele2 также входит участие в разработке стратегии крупного международного предприятия и поддержка своего непосредственного начальника в повседневной работе.

Tele2 готов рассмотреть кандидатуры студентов последнего года обучения или недавних выпускников высших учебных заведений. У каждого практиканта будет возможность работать по гибкому графику, а по окончании практики — получить рабочее место в Tele2.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



ФОТО DELFI: 18 лет спустя снова в Эстонии! В Saku Suurhall фанаты собираются на концерт Iron Maiden

26.05.2018
18 лет ожидания позади! В субботу, 26 мая в Таллинне, на арене Saku Suurhall с первым концертом нового мирового турне выступит легенда хеви-метала IRON MAIDEN. Специальный гость концерта — американская metalcore-группа Killswitch Engage.
Подробнее


Маркетер Lyoness с доходом до 150 000 евро о их системе: большая часть людей не достигает поставленных целей

26.05.2018
Фирма Lyoness, работающая по принципу сетевого маркетинга, завлекает жителей Эстонии радужными перспективами. В Эстонии на вершине этой ”пирамиды” стоит один человек, зарабатывающий до 150 000 евро в месяц — Мартин Мандер. Однако, по его словам, он отнюдь не миллионер.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ФОТО: В посадке юбилейного леса в Нарва-Йыэсуу приняло участие около полутора сотен человек

26.05.2018
Сегодня в Нарва-Йыэсуу RMK провел последнее в этом году мероприятие по посадке юбилейного леса, в котором поучаствовало 145 добровольцев из разных муниципалитетов Ида-Вирумаа, собственно из Нарва-Йыэсуу, Нарвы, Силламяэ, Йыхви, Кохтла-Ярве, а также из Таллинна и даже из России.
Подробнее


-20% Meeste käekell Police TROOPER PL.14382JSB/04M
175,- €
140,- €
-20% Meeste käekell Police STEAMPUNK PL.14693JSTBL/03
209,- €
167,20 €
Naiste käekell Daniel Wellington 0509DW
139,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Full Black
360,- €
334,80 €
-20% Meeste käekell Police MIRAGE PL.14745JPBB/02P
109,- €
87,20 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100004
159,- €

Песков рассказал о бессонных ночах Путина

26.05.2018
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что плотный график на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) не позволил Владимиру Путину поспать. Об этом он признался в юмористической программе ”Международная пилорама” с Тиграном Кеосаяном на НТВ, пишет ”Российская газета”.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



В Москве вандал повредил знаменитую картину Ильи Репина

26.05.2018
25 мая 2018 года в Москве в Государственной Третьяковской галерее (ГТГ) злоумышленник повредил картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" (также известна под названием "Иван Грозный убивает своего сына").
Подробнее

ВИДЕО DELFI: Эстонский специалист по кибербезопасности предрекает скорую "смерть" Facebook

26.05.2018
22 мая в Таллинне состоялся II Таллиннский бизнес-форум ”Будущее уже сегодня”. Во время выступления Эксперт по кибербезопасности Анто Вельдре сделал предсказание, что социальная сеть Facebook в нынешнем виде просуществует еще максимум 5 лет, потом ее популярность спадет и люди перейдут на какую-нибудь другую платформу.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ФОТО: ”Мы понятия не имеем, кто это". В США застрелили зверя, которого не могут идентифицировать

26.05.2018
Неопознанный зверь был обнаружен и застрелен в американском городе Дентон, штат Монтана. Как сообщает Great Falls Tribune, специалисты по дикой природе пока не могут определить, что это за животное.
Подробнее