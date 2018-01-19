Tele2: Ида-Вирумаа — эстонский лидер по разговорам по мобильному телефону

В Эстонии больше всего любят говорить по мобильному телефону в Ида-Вирумаа, отправлять SMS – в Харьюмаа и Пярнумаа, а самые немногословные и немногочисленные разговоры и сообщения принадлежат молчаливым островитянам, свидетельствует статистика Tele2.

Как сообщила директор по продукции Tele2 Катрин Арон, Tele2 регулярно собирает статистические данные об активности пользователей мобильной связи по регионам.

”Так, в прошлом году самыми словоохотливыми оказались жительницы Ида-Вирумаа, которые не выпускали телефон из рук в среднем 92 часа — почти четверо суток! Мужчины из этого региона потратили на разговоры только 63 часа. Самый разговорчивый из них, ему 38 лет, наговорил по телефону аж 1714 часов. Женщины в Ида-Вирумаа опережают своих земляков как по продолжительности телефонных разговоров, так и по количеству отправленных SMS, зато мужчины больше пользуются интернетом”, — отметила К. Арон и при этом добавила, что в рейтинге самых разговорчивых абонентов в регионах, как и в прежние годы, лидируют представительницы прекрасного пола.

Среди отправителей сообщений не было равных одному жителю Харьюмаа — в среднем 360 SMS в день (рекорд 2016 года — 214 сообщений в день). Второе место занял представитель Пярнумаа — 308 SMS в день.

”Самые скромные достижения у островитян: и на Хийумаа, и на Сааремаа по телефону говорили не больше 69 часов в месяц. Другое дело — мобильный интернет: жители Хийумаа — одни из самых активных его пользователей. Так, местный рекордсмен, вооруженный телефоном и компьютером, потреблял в среднем в прошлом году 95 Гбайт в месяц”, — рассказала К. Арон и призналась, что подобная интернет-активность на островах стала для нее приятным сюрпризом. По сравнению с 2016 годом использование мобильного интернета выросло на 30%.

Рекорды по звонкам и SMS в 2017 году*

Тартумаа: 74 часа в месяц и 274 SMS в день

Ляэне-Вирумаа: 75 часов в месяц и 288 SMS в день

Харьюмаа: 75 часов в месяц и 360 SMS в день

Ярвамаа: 76 часов в месяц и 260 SMS в день

Пярнумаа: 71 час в месяц и 308 SMS в день

Пылвамаа: 80 часов в месяц и 272 SMS в день

Ида-Вирумаа: 81 час в месяц и 303 SMS в день

Вырумаа: 78 часов в месяц и 236 SMS в день

Рапламаа: 70 часов в месяц и 243 SMS в день

Йыгевамаа: 78 часов в месяц и 271 SMS в день

Валгамаа: 79 часов в месяц и 271 SMS в день

Вильяндимаа: 73 часа в месяц и 253 SMS в день

Сааремаа: 69 часов в месяц и 250 SMS в день

Хийумаа: 69 часов в месяц и 201 SMS в день

*Среднемесячный объем телефонных разговоров и среднесуточное количество отправленных сообщений самых активных пользователей мобильной связи. Источник: клиентская статистика Tele2.