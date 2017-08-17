Tele2 и Viasat приступают к совместному предложению телевизионной услуги

Начиная с сегодняшнего дня, оператор Tele2 и Viasat приступают к совместному предложению ТВ-услуги, которая будет включать в себя покинувшие зону свободного доступа эстонские каналы, а также популярные зарубежные спортивные и киноканалы, сообщается в пресс-релизе.

Как сообщил директор по продажам и маркетингу Tele2 Кристьян Сеэма, совместный пакет Tele2 и Viasat позволит клиентам пользоваться интернетом и принимать телевизионный сигнал повсюду в Эстонии.

Он добавил также, что если распространение кабельного интернета сдерживается географическими ограничениями, то зона действия беспроводного 4G-интернета уже покрывает 96% территории Эстонии и доступна практически повсеместно. В рамках пакета использование интернет-услуги не лимитируется.

По словам руководителя по маркетингу и коммуникациям Viasat Танела Тааля, совместное предложение, включающее в себя услугу беспроводного ТВ и быстрого интернета, является самым выгодным в Эстонии.

Он отметил также, что цифровое спутниковое телевидение Viasat, в отличие от других ”воздушных” телевизионных сервисов, доступно на 100% территории Эстонии.

Комбинированный пакет Tele2 и Viasat предлагается в двух вариантах. ”Серебряный пакет” с месячной платой 25 евро включает в себя неограниченную услугу интернета с входящей/исходящей скоростью соединения 30/10 Мбайт/с и более 25 телеканалов — отечественных, документальных, новостных, детских и посвященных стилю жизни. ”Золотой пакет” за 28 евро дополнительно предлагает еще российские, спортивные и киноканалы. У пакетов отсутствует плата за подключение, в стоимость услуги включается также аренда и установка оборудования.