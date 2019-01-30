Tele2: где в Эстонии самые востребованные и самые незагруженные станции мобильной связи?

”Больше всего сообщений в сети Tele2 отправили в Нарве — через базовую станцию на улице Тиймана. В прошлом году через нее прошло порядка 1,2 миллиона SMS”, — сообщил директор радиосети Tele2 Танел Сарри.

Не стояли без дела и мачты мобильной связи в Кийза и Марду. ”В минувшем году базовая станция в Кийза пропустила через себя свыше 300 тысяч гигабайтов данных и заняла по этому показателю первое место в Эстонии. За тот же период пользователи станцией в Маарду наговорили приблизительно 12,5 миллиона минут”, — подчеркнул Сарри.

Однако не все станции в Эстонии так востребованы — есть и вовсе незагруженные, причем целых две. ”Одна из них стоит в Ынгу, на острове Хийумаа. В прошлом году через нее было отправлено немногим более 5 тысяч сообщений. А другая — в Мындавере (волость Кадрина, уезд Ляэне-Вирумаа). В 2018 году эта станция обеспечила только 85 тысяч минут разговоров и передала всего 2200 гигабайтов данных”, — отметил директор радиосети Tele2.

”В прошлом году мы смогли уделить внимание всем уездам и построили в Эстонии 397 новых базовых станций”, — заявил Сарри. Больше всего мачт мобильной связи прибавилось в Таллинне, Харьюмаа и Тартумаа. Согласно последним замерам, средняя скорость скачивания в Тарту и его окрестностях повысилась с 25 до 75 Мбит/с.