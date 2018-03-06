Tele2 Eesti возглавит топ-менеджер международного уровня

Начиная с апреля-месяца новым исполнительным директором Tele2 Eesti станет канадец Крис Роббинс, который на протяжении 15 лет занимал руководящие посты на телекоммуникационных предприятиях.

Последняя должность Криса Роббинса — глава литовского телекоммуникационного оператора Bite. До этого он работал руководителем службы клиентского обслуживания в канадской фирме Wind Mobile и директором по маркетингу Vodafone в Чехии. Крис Роббинс является также учредителем ряда успешных предприятий.

По мнению вице-президента и регионального руководителя Группы Tele2 Гийома ван Гавера, у Криса Роббинса большой опыт управления как крупными предприятиями, так и технологическими стартапами. ”Крис зарекомендовал себя как очень эффективный менеджер в сфере маркетинга, управления бизнесом и отношений с клиентами. Эстония — региональный инновационный лидер, и мы надеемся, что Крис сможет сполна использовать этот потенциал для развития новых цифровых услуг в интересах всей Группы Tele2”, — отметил ван Гавер.

Как сообщил Крис Роббинс, он намерен продолжить курс на инвестиции в развитие отношений с клиентами и разработку перспективных решений. ”Моя задача — сделать эстонское подразделение инновационным лидером в масштабах всей Группы Tele2 и занять ведущие позиции на местном рынке в сфере бизнес-клиентов. Я хочу добиться того, чтобы любые разговоры на тему инноваций в области телекоммуникаций ассоциировались бы в первую очередь с Tele2 Eesti”, — подчеркнул Роббинс.

Крис Роббинс получил степень бакалавра и магистра по управлению международным бизнесом в университетах Альберта и Макмастера. Новый руководитель Tele2 Eesti переедет в Эстонию вместе с семьей и собакой породы хаски.