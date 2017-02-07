Tele2: cмартфоны, которые возглавят рейтинги продаж в этом году

Директор по продукции Tele2 Катрин Арон называет шесть самых ожидаемых смартфонов, которые могут стать хитами в нынешнем году.

По мнению К. Арон, в 2017 году производители телефонов продолжат курс на выпуск более качественной и уникальной продукции. ”Судя по информации в интернете, нынешний год пройдет под знаком сверхбыстрого процессора Snapdragon 835, и с большой долей вероятности можно предположить, что первым им обзаведется новый Samsung S8”, — считает директор по продукции Tele2. При этом она добавляет, что будущие флагманы телефонной продукции обретут изогнутые 4К-экраны ”от края до края”, беспроводную зарядку, высококачественную камеру и сканеры радужной оболочки глаза.

”Китайские телефоны пока еще мало известны в Европе, но через пару лет их, скорее всего, уже будут знать все”, — уверена К. Арон.



1. Samsung Galaxy S8

После досадной осечки с аккумулятором Galaxy Note 7 компания Samsung крайне заинтересована как можно скорее выйти на рынок с новой моделью. По слухам, новый флагман Galaxy S8 должен появиться в продаже уже в апреле-месяце. Сегодня от Samsung ожидают хорошего соотношения цены и качества, а также больше инноваций по сравнению с Apple. Согласно прогнозам, у новинки будут качественный 5,5-дюймовый 4К-экран для работы с устройствами виртуальной реальности и усовершенствованный графический процессор. Что касается камеры, то можно предположить, что она будет примерно такой же, как и у нового iPhone 8. Поговаривают также, что новый Samsung S8 будет изобиловать инновационными функциями. Остается лишь запастись терпением и ждать, когда появится в продаже одна из самых вожделенных новинок 2017 года.



2. iPhone 8 и 8 Plus

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В этом году линейке флагманских смартфонов Apple исполняется 10 лет. Многие полагают, что по случаю юбилея iPhone 8 предстанет в новом облике — с изогнутым экраном и стеклянной задней крышкой. Среди новаций модели — также беспроводная зарядка, сканер радужной оболочки глаза и более производительный процессор А11. Телефоны Apple традиционно славятся своими камерами. Думается, поклонники этого бренда не разочаруются и на сей раз. Судя по всему, камера станет даже лучше, чем в iPhone 7. Вероятно, новинка поступит в продажу в сентябре. В прошлом году первая премьера Apple состоялась весной, однако нынче, похоже, будет по-другому. Хотя кто знает, тайны в Apple хранить умеют. Что ж, поживем — увидим.



3. Huawei P10

Как известно, Huawei P9 сопутствовал огромный успех, поэтому не станет большим сюрпризом, если очередную новинку мы сможем увидеть уже в апреле. Huawei P10 будет оснащен изогнутым экраном с улучшенным разрешением, двумя задними камерами, как у предшественника, и, возможно, передним сканером отпечатков пальцев. Еще ожидаются: беспроводная зарядка, что, безусловно, удобно, объем внутренней памяти, увеличенный до 256 Гбайт, и смелые цвета, включая золотистый, розовый, зеленый, лиловый и черный. В Эстонии продукция Huawei завоевала симпатии многих потребителей — посмотрим, как примут у нас новую модель.

4. Sony Xperia Z6

Sony, скорее всего, выйдет в этом году на рынок с моделью Xperia Z6. Смартфоны Sony всегда славились великолепным качеством звука и надежной защитой от пыли и влаги, однако в прошлом году Xperia XZ удивила всех своим отточенным дизайном, высоким качеством камеры, новейшими аккумуляторными технологиями и была признана лучшим телефоном года. Говорят, что Z6 станет еще тоньше, а его цветовая гамма богаче. Новинка будет укомплектована двумя качественными камерами: основной, 25-мегапиксельной, и передней, 7-мегапиксельной. Вероятно, добавятся также сканеры отпечатков пальцев и радужной оболочки. По прогнозам, смартфон должен поступить в продажу уже в первом полугодии. Кстати, в Эстонии образовалась лояльная целевая группа этого бренда, которая ценит такие достоинства, как великолепный звук, качественная камера, защита от пыли, влаги и ударов и которая с нетерпением ожидает появление новой модели. А ждать осталось уже недолго.

5. OnePlus 4

Китайский флагман OnePlus очень популярен среди знатоков. Думается, такая же счастливая участь ожидает и новую модель. Продукция OnePlus всегда радовала хорошим соотношением цены и качества. Ходят слухи, что фирма собирается перескочить через четвертую серию и сразу выпустить пятую. И дело здесь не в какой-то технической проблеме — просто цифра четыре в Китае символизирует несчастье. Однако независимо от того, под каким номером поступит в продажу новинка OnePlus, некоторые считают, что это будет лучший смартфон 2017 года. Еще тоньше, еще быстрее, с расширенной памятью и более качественной камерой. Ориентировочно, модель должна появиться в продаже уже в мае-месяце.



6. Xiaomi Mi6

Смартфоны Xiaomi известны во всем мире своими незаурядными техническими параметрами и при этом вполовину дешевле, нежели продукция Samsung или Apple. Поговаривают также, что у нового Mi6 и камера будет намного лучше, чем у новых моделей Samsung и Apple. Предыдущая модель Xiaomi — Mi5 — стала настоящим хитом продаж. Вовсе не исключено, что и Mi6 пойдет по ее стопам и завоюет симпатии многих пользователей, которые хотят иметь смартфон с превосходными характеристиками, но при этом не готовы выкладывать за него тысячу евро. А нам остается лишь дождаться объявления частот, поддерживаемых Xiaomi Mi6. От этого напрямую зависят перспективы модели в Европе и шансы стать поистине звездным телефоном.