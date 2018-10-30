30.10.2018, 13:52

Tele2: чем опасны спутниковые сети связи


rus.delfi.ee
EST
Pettunud Tele2 klient
фото иллюстративноеFoto: Madis Veltman

С прошлого года в Европейском Союзе действуют новые правила роуминга (RLAH — роуминг как дома), согласно которым использование мобильного интернета во время зарубежных поездок в пределах конфедерации оплачивается по тарифам домашней сети. И всё же, оказавшись за границей, не следует терять бдительность: там могут подстерегать опасности, которые чреваты внушительным счетом за услуги связи.

”Особенно внимательным надо быть в путешествии по морю и воздуху, — предупреждает директор по обслуживанию клиентов Tele2 Сирли Селиов. — В этих условиях телефон может сам подключиться к какой-либо спутниковой сети, где интернет, как правило, стоит недешево. А в результате даже небольшой объем передачи данных обернется для пользователя неприятным сюрпризом в счете”.

При перемещении по воде или воздуху в пределах ЕС и Европейской экономической зоны тарифы домашней сети будут действовать только в том случае, если соединение установлено с наземной мобильной сетью. На спутниковые сети связи новые правила роуминга не распространяются. И если на земле один мегабайт передачи данных вам обойдется всего в 0,007 евро, то в небе за тот же мегабайт уже могут запросить до 20 евро.

”Будьте бдительны даже во время небольших морских путешествий, например, круиза в Швецию. В открытом море всегда есть вероятность того, что ваш телефон автоматически переключится на спутниковую сеть”, — предостерегает С. Селиов. И время от времени так действительно случается. Только оператор узнает об этом не сразу, и вовсе не исключено, что к счету клиента добавится сумма, которая намного больше, чем установленный кредитный лимит.

Директор по обслуживанию клиентов Tele2 считает крайне важным помнить следующее: новые правила роуминга RLAH не распространяются на спутниковую связь, а значит, и техническое решение, обеспечивающее WiFi на борту воздушного или морского судна через спутниковые сети, также вне компетенции оператора. Нужно также учитывать, что расходы на спутниковую связь не включаются в месячную плату за обычные пакеты передачи данных.

Отправляясь в зарубежную поездку, советует С. Селиов, сделайте вручную все необходимые настройки и выберите сеть, которая вам известна или о которой вы хотя бы что-то слышали. А уж если вы решитесь доверить выбор своему телефону, то, по крайней мере, проследите за тем, чтобы он автоматически не подключился к какой-нибудь подозрительной сети или сети космического происхождения.

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