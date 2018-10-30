Tele2: чем опасны спутниковые сети связи

”Особенно внимательным надо быть в путешествии по морю и воздуху, — предупреждает директор по обслуживанию клиентов Tele2 Сирли Селиов. — В этих условиях телефон может сам подключиться к какой-либо спутниковой сети, где интернет, как правило, стоит недешево. А в результате даже небольшой объем передачи данных обернется для пользователя неприятным сюрпризом в счете”.

При перемещении по воде или воздуху в пределах ЕС и Европейской экономической зоны тарифы домашней сети будут действовать только в том случае, если соединение установлено с наземной мобильной сетью. На спутниковые сети связи новые правила роуминга не распространяются. И если на земле один мегабайт передачи данных вам обойдется всего в 0,007 евро, то в небе за тот же мегабайт уже могут запросить до 20 евро.

”Будьте бдительны даже во время небольших морских путешествий, например, круиза в Швецию. В открытом море всегда есть вероятность того, что ваш телефон автоматически переключится на спутниковую сеть”, — предостерегает С. Селиов. И время от времени так действительно случается. Только оператор узнает об этом не сразу, и вовсе не исключено, что к счету клиента добавится сумма, которая намного больше, чем установленный кредитный лимит.