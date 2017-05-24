Tele2: апрельские продажи мобильных телефонов снизились на 13%

Согласно данным международной исследовательской фирмы GfK Retail & Technology (GfK), продажи мобильных телефонов в розничной сети в Эстонии снизились почти на 13% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. При этом торговый оборот вырос на 2,4%, сообщает в пресс-релизе Tele2.

По данным GfK, в апреле 2017 года в розничной сети в Эстонии было продано 27 100 мобильных телефонов (годом ранее — 31 100), общий объем продаж в стоимостном выражении составил 7,9 млн. евро (7,8 млн. евро).

По словам директора по продажам и маркетингу Tele2 Кристьяна Сеэма, на фоне продолжающегося спада перспективы удачного завершения года выглядят неутешительными.

”Согласно данным Эстонского института конъюнктуры, индекс уверенности потребителей и торговых предприятий остается пока на достаточно высоком уровне, однако уже сказывается влияние убыстряющейся инфляции. В апреле в Эстонии она уже достигла 3,2% — один из самых высоких показателей в Евросоюзе, причем рост акцизов и удорожание электроэнергии ее будут только подстегивать”, — отметил Сеэма. Он уточнил также, что поскольку рост заработной платы не поспевает за темпом инфляции, местные потребители стали более осторожно относиться к крупным покупкам и все чаще приобретают товары в рассрочку.

В минувшем апреле доля смартфонов в общем объеме реализации телефонной продукции составила 83%, всего было продано 22 400 смартфонов и 4700 кнопочных телефонов. ”В структуре продаж Tele2 увеличивается доля продукции Samsung и в первую очередь за счет нового флагмана Galaxy S8, спрос на который превзошел наши ожидания”, — сообщил директор по продажам и маркетингу Tele2. Другой приятный сюрприз — стабильный уровень продаж кнопочных телефонов, который даже немного растет.

Самые популярные бренды в торговой сети Tele2 — Huawei, Samsung и Sony. ”Самыми востребованными смартфонами оказались Huawei Y5 II, P9 Lite, Sony Xperia E5 и Samsung Galaxy J3”, — уточнил К. Сеэма.

Директор по продажам и маркетингу Tele2 обратил внимание еще на одну особенность — на фоне общего снижения продаж покупатели стали чаще отдавать предпочтение более дорогим и технически оснащенным моделям. Средняя цена реализованного в розницу телефона продолжила рост и в апреле (+ 17%), составив 293 евро (в Tele2 — 218 евро).

Рейтинг самых востребованных смартфонов в Tele2 (апрель 2017)

1. Huawei Y5 II

2. Huawei P9 Lite

3. Sony Xperia E5

4. Samsung Galaxy J3 (2016)

5. Apple iPhone 5s

6. Samsung Galaxy A5 (2017)

7. Samsung Galaxy J7 (2016)

8. Apple iPhone 7

9. Samsung Galaxy S7

10. Samsung Galaxy J5 (2016)