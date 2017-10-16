"Технопромэкспорт" подал встречный иск к Siemens по сделке с турбинами

Российская компания просит признать недействительной часть контракта. Суд объявил перерыв в рассмотрении иска Siemens до 18 октября.

Компания "ВО Технопромэкспорт" подает встречный иск к немецкому концерну Siemens в связи со сделкой о поставке газовых турбин, которые в нарушение санкций ЕС и условий контракта россиянами были перенаправлены в аннексированный Крым. Российская компания просит признать недействительной часть контракта по турбинам, заключенного между компаниями "Сименс — Технологии газовых турбин" и "ВО Технопромэкспорт" 10 марта 2015 года, сообщил ее представитель в понедельник, 16 октября, в девятом арбитражном апелляционном суде в Москве.

После этого суд объявил перерыв в рассмотрении иска Siemens к "Технопромэкспорту" до 18 октября для ознакомления истцов с встречными требованиями. Немецкий концерн просит признать сделку от 16 октября 2015 года о поставках турбин ООО "ВО Технопромэкспорт" для использования в аннексированном Россией Крыму недействительной и применить последствия недействительности сделки. Поставку осуществило ОАО "ВО Технопромэкспорт", которое сейчас находится в процедуре банкротства.

Суть конфликта с Siemens

В начале июля стало известно о поставке в Крым газотурбинных установок производства Siemens. Немецкий концерн обвиняет оба "Технопромэкспорта" в несоблюдении условий договора, так как оборудование было предназначено для реализации проектов на Тамани. Кроме того, был оговорен запрет на перемещение этих турбин в Крым в соответствии с санкциями ЕС против России, объявленными после аннексии украинского полуострова. В ответ на перемещение турбин ЕС ввел против трех российских компаний и трех физических лиц дополнительные санкции.

Ранее суд в Москве отказал немецкой компании в принятии обеспечительных мер в отношении турбин — их аресте и остановке монтажа в Крыму.