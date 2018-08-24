24.08.2018, 19:17

Техника школьнику — когда положить в рюкзак ноутбук?


rus.delfi.ee
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Lapsed ja tahvelarvutid
Lapsed ja tahvelarvutidFoto: Siim Lõvi

Если десять лет назад только у нескольких гимназистов был собственный ноутбук, то на сегодняшний день, увидеть ученика начальной школы с компьютером в руках вполне нормальная картина. Но это не значит, что ребенку обязательно понадобится дорогая техника, сообщает Optimist Public.

Безусловно, что в школе — прежде всего в гимназии — без компьютера не обойтись.

"Все рефераты, эссе, исследовательские работы и презентации, которые задают практически по всем предметам, нужно написать и отправить учителю электронно. Ну и наверное не нужно упоминать, что необходимую информацию для домашних заданий ищем с помощью компьютера, также к счастью или сожалению, но в последнее время общение с учителем происходит тоже с его помощью,” — именно так выглядит обычный день в гимназии, говорит Франк (17), который осенью идет в 11 класс.

К окончанию основной школы личный компьютер

Для изучения реальных предметов компьютер конечно необходим, но прежде всего учителя гуманитарных предметов, по умолчанию, ждут от своих учеников того, что они вместе с тетрадью возьмут на урок и ноутбук.

"Конечно нет никаких оснований требовать от ученика приносить свой ноутбук в школу и даже иметь его дома, но к сожалению не все местные самоуправления могут обеспечить школы достаточным числом компьютеров, хотя учебная программа предполагает их использование в школе, как вспомогательное средство,” — признает учитель математики и природоведения Мартин Тамм. Поэтому на уроке ученики собираются в группы к тем, у кого ноутбук с собой и вдвоем-втроем делают нужные задания.

"Личный компьютер мог бы быть у ученика не позднее третьей части основной школы, т.е в 7-9 классах,” — говорит Тамм. Молодой педагог, который работал в Немецкой Гимназии Кадриорга и с сентября начнет обучать учеников из-за границы в Таллиннской Международной школе, обосновывает свои высказывания основным регулированием гос.программы обучения.

"Закон очень точно описывает какими дигитальными навыками должен обладать выпускник основной школы. Это закономерный факт — к окончанию основной школы ученик должен быть ознакомлен с использованием дигитальных средств и их возможностями,” — так объясняет Тамм необходимость личного компьютера в основной школе.

Эффективная учебная работа

По словам Тамма, в начальной школе и во второй трети основной школы необходимо обеспечить ученика возможностью использовать настольный компьютер и желательно планшет, то к окончанию основной школы должен быть ознакомлен с программным обеспечением обработки текстовых данных, что лучше всего изучать на своем личном компьютере. Гимназист должен уметь использовать компьютер при проведении презентации и для составления исследовательских работ. Для этого лучше использовать личный ноутбук.

Хоть исследования и указывают на связь использования техники и нарушениями концентрации внимания, работа с компьютером на уроках приносит больше пользы ученику и учителю, т.к это дает возможность более быстрее конспектировать, искать информацию, это также позволяет сконцентрироваться на важном и в тоже время обработать больше материала.

"Я заметил, что при необходимости больше используют смарт-устройства,” — подметил Тамм и добавил, что желание использовать компьютер на уроке для изучения материала, а не для развлечений, исходит от мотивации самого ученика. Поэтому компьютер, как средство обучения имеет свою роль в школе.

Какой ноутбук выбрать?

Так как в школе компьютеры предназначены для обучения, то по словам директора по маркетингу магазинов техники Expert Йонаса Кулли, нужно отличать компьютеры для работы и игр.

"Для школы подходит компьютер с экраном высокой резолюции, от которого даже после четвертого урока истории не устанут глаза и с аккумулятором, который не умрет во время контрольной работы,” — говорит Кулли. Также нужно иметь ввиду и вес: чем легче ноутбук, тем легче школьный рюкзак.

ТОП

"Срок службы аккумулятора важен, но в тоже время ученику не нужен сверхмощный компьютер, потому что в отличие от игр, программы для школьного компьютера, такие как MS Office, много памяти не занимают и не замедляют его,” — говорит Кулли. Из программ он советует приобрести MS Word, PowerPoint и Excel — более сложные и специфические программы обычно в школе не нужны, а если понадобятся, то они имеются в школьных компьютерных классах.

По словам Кулли родителям стоит присмотреться к ноутбукам среднего класса, которые подходят молодому пользователю как по цене, так и по качествам. Также он советует присмотреться к ноутбукам Chromebook, которые используют операционную систему Google и умеренными ценами.

"Подростку нет смысла покупать топовую модель, вероятность того, что в школе понадобятся все функции и большая мощность ноутбука маловероятны,” — сказал Кулли и добавил что, ноутбуки высокого класса больше подходят студентам ИТ или дизайнерского факультетов.

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