Техника на грани фантастики! BLRT приобрел перегружатель нового поколения для обслуживания судов



благодаря которому стояночное время судов у причала сократится, а компания сможет обслуживать более крупные суда.

После реконструкции 6-го и 7-го причалов с 2017 года в акваторию порта BLRT Grupр в Таллинне могут заходить суда дедвейтом до 40 000 тонн.

”Чтобы обслуживать такие суда, нужно было поменять технологию и инфраструктуру. Именно это послужило поводом для приобретения перегрузочной машины. Максимальный вылет

стрелы произведенной в Финляндии машины составляет 26 метров, она оснащена двумя грейферными ковшами для перевалки сыпучих материалов объемом 9 и 5 кубометров. Ранее при

выполнении погрузочно-разгрузочных работ использовался ковш объемом 2,5 кубометра”, — поясняет член правления BLRT Transiit Ахто Алтйые.

Новый перегружатель имеет еще несколько неоспоримых преимуществ. Во-первых, он позволяет сократить время на погрузочно-разгрузочные операции более чем в два раза. Во-вторых,

энергосберегающая система HybriLift позволяет сэкономить до 35% энергии и снизить влияние на окружающую среду. Кроме того, гусеничные ленты обеспечивают максимальную подвижность,

а хорошая маневренность погрузчика позволяет эффективнее использовать площадь причала.