Техник Starman после визита завалил клиентку приглашениями на свидание

После рабочего визита к клиентке на дом 50-летний техник Starman нарушил границы добросовестной практики, воспользовавшись указанным в договоре номером телефона женщины и завалив ее звонками с приглашением на чашку кофе.

”Старик звонил несколько раз, даже после того, как я сказала, что не заинтересована в его предложении”, — передает слова возмущенной женщины, воспитывающей годовалого ребенка, издание Õhtuleht.

Услышав отказ, мужчина сказал, что он и сам женат и имеет двоих детей. Женщина пожаловалась в фирму: ”Это неэтично, когда номера клиентов используются таким образом!”

По словам руководителя службы по связям с общественностью AS Elisa, которая не так давно приобрела Starman, Марики Райски, они инициировали для выяснения обстоятельств внутреннее расследование и лично связались к клиенткой, принеся ей извинения.