25.01.2018, 12:25

Техническая неполадка в магазине Selver в Тонди вызвала неразбериху

 (11)
дополнено в 13:16
rus.delfi.ee
EST
Техническая неполадка в магазине Selver в Тонди вызвала неразбериху
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Сегодня днем техническая неполадка вывела из строя кассы в магазине Selver в Тонди. По словам читателя Delfi, в магазине царил хаос. Также не работали пульты для покупок.

Клиенты также выразили свое негодование на странице торговой сети в Facebook — о том, что в магазине невозможно оплатить покупки, якобы у входа никто не предупреждает и не объявляет по громкой связи, и выясняется это только на кассе.

По словам специалиста по связям с общественностью Selver, Карла-Виллиама Васерика, в Tondi Selver произошли неполадки в электроснабжении, в связи с чем не работали как кассы самообслуживания, так и большинство обычных касс. ”В связи с отключением электричества невозможно было также проинформировать клиентов о ситуации по внутреннему радио, которое на тот момент не работало. Перебои с электричеством наблюдались в промежуток 11:30-12:11, и к настоящему моменту проблема устранена. Приносим извинения всем клиентам, которые были вынуждены испытать в связи с инцидентом неудобства”, — сказал он.

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