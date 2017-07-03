03.07.2017, 18:30

Technopolis Ülemiste заключил договор со Swedbank на рефинансирование кредита в 11 млн евро


rus.delfi.ee
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Technopolis Ülemiste заключил договор со Swedbank на рефинансирование кредита в 11 млн евро
Seinamaaling “You are not alone/Sa pole üksi” ÜlemistelFoto: Karin Kaljuläte

Компания Technopolis Ülemiste, занимающаяся развитием Ülemiste City, заключила со Swedbank договор на рефинансирование кредита на сумму в 10,7 млн евро, сообщает AS Technopolis Ülemiste.

”Этот кредит взяли на строительство 13-этажного офисного здания по адресу Лыытса 5, которое было готово в 2015-м году”, — сказал председатель правления Technopolis Ülemiste Герт Йостов. ”Рефинансирование кредита дает нам преимущества для продолжения развития бизнес-квартала. На осень запланирован очередной важный этап, который затронет в первую очередь территорию по адресу Лыытса 1, детальная планировка которой находится на согласовании в Департаменте городского планирования”.

”Под руководством Technopolis Ülemiste, квартал Ülemiste City стал одним из самых успешных и целостных проектов по развитию бизнес-недвижимости международного масштаба”, — рассказал руководитель отдела по недвижимости Swedbank Эро Вийк. ”Swedbank заинтересован в том, чтобы поддерживать развитие местного предпринимательства, и мы сможем сделать это, предложив подходящие гибкие финансовые решения”.

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