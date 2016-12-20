Technopolis Ülemiste и Swedbank заключили договор о кредите на сумму в 11 млн евро, которые пойдут на строительство нового 13-этажного офисного здания и парковочного дома в Ülemiste City.

”Новое здание по адресу Лыытса 12 — это наш самый крупный объект недвижимости на ближайшие пару лет, благодаря которому в квартале появится еще примерно 10 000 кв.м офисных площадей”, — сказал председатель Technopolis Ülemiste Герт Йостов.

”Спрос на качественные офисы в Таллинне большой, предпочтение отдают как раз новым энергоэффективным домам”, — отметил Герт Йостов. ”Одной из целевых групп арендаторов в новом здании мы видим представителей предприятий, которые сейчас расположены на старых и менее эффективных площадях. Переезд в новое энергоэффективное здание поможет сохранить повседневные расходы на том же уровне или даже уменьшить их, поскольку расходы на электричество и обслуживание дома будут ниже. В то же время все помещения новые и отвечают современным требованиям. В пользу Ülemiste City говорят месторасположение и удобная логистика: расположенная рядом с офисом крытая парковка является большим плюсом, так же, как и новые трамвайные пути, которые со следующего года соединят Ülemiste City с центром и аэропортом”.

По словам руководителя отдела недвижимости Swedbank Эро Вийка, в случае крупных проектов привлечение кредитов — это распространенная практика, которая в длительной перспективе позволяет повысить ценность имущества предприятия. ”С Technopolis Ülemiste нас связывает проверенное сотрудничество, это очень инновативный девелопер, который смотрит в будущее”, — отметил Эро Вийк. ”В прошлом году в Ülemiste City с помощью нашего кредита уже было построено одно такое здание, которое получила сертификат высшего класса LEED Gold за экологичное строительство. Об этом знаке качества будут ходатайствовать и для нового здания. Тема экологии является важной тенденцией в строительстве, поэтому мы с радостью выступим в качестве партнера при создании такой среды”.

Одновременно с новым 13-этажным офисным зданием строится парковочный дом по адресу Лыытса 11, который занимает 12 000 кв.м и предлагает места для 450 автомобилей. Оба здания будут готовы в первой половине 2018-го года.