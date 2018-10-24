Те, кто должен государству более 100 евро, получат сегодня оповещение от налоговой

Сегодня Налогово-таможенный департамент вышлет оповещение тем 17 000 человек, которым исходя из данных по зарплате за последние девять месяцев следует пересмотреть размер своего не облагаемого подоходным налогом дохода.
Это могут быть люди, которые получают зарплаты в нескольких местах, или те, кто разрешил использовать не облагаемый налогом минимум сразу у нескольких работодателей.
Оповещение по электронной почте или смс получат все, чье обязательство по налогам превышает 100 евро. Департамент советует этим людям пересмотреть порядок начисления своего не облагаемого налогом дохода и в следующие месяцы его не использовать, чтобы сумма не выросла еще больше.
Проще всего это сделать через систему электронного самообслуживания департамента в отделе ”Minu sissetulekud” (”Мои доходы”). Следует учитывать, что там отображаются лишь те данные, которые известны департаменту на данный момент.