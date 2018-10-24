24.10.2018, 15:47

Те, кто должен государству более 100 евро, получат сегодня оповещение от налоговой

 (1)
rus.delfi.ee
EST
XII Noorte laulupidu
Foto: Rauno Volmar

Сегодня Налогово-таможенный департамент вышлет оповещение тем 17 000 человек, которым исходя из данных по зарплате за последние девять месяцев следует пересмотреть размер своего не облагаемого подоходным налогом дохода.

Это могут быть люди, которые получают зарплаты в нескольких местах, или те, кто разрешил использовать не облагаемый налогом минимум сразу у нескольких работодателей.

Оповещение по электронной почте или смс получат все, чье обязательство по налогам превышает 100 евро. Департамент советует этим людям пересмотреть порядок начисления своего не облагаемого налогом дохода и в следующие месяцы его не использовать, чтобы сумма не выросла еще больше.

Проще всего это сделать через систему электронного самообслуживания департамента в отделе ”Minu sissetulekud” (”Мои доходы”). Следует учитывать, что там отображаются лишь те данные, которые известны департаменту на данный момент.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ





Полиция быстрого реагирования задержала 66-летнего мужчину, который средь бела дня открыл стрельбу в Йыхви

24.10.2018
В понедельник, 22 октября, полиция получила сообщение, что в Йыхви на улице Кооли около 15 часов слышали выстрел и был обнаружен автомобиль с повреждениями от стрельбы. Полицейские быстрого реагирования задержали вечером того же дня в качестве подозреваемого мужчину 66 лет.
Подробнее

BuzzFeed| Мария Захарова: женщина, которая с гордостью носит звание главного в России тролля

24.10.2018
"С тех пор как Мария Захарова приступила к работе по информированию остального мира о намерениях России, ее еженедельный брифинг стал популярным на телевидении. Ее стиль, боевой и агрессивный, отразил растущую воинственность России как внутри страны, так и за рубежом", — пишут в совместной статье журналист BuzzFeed Эмили Тэмкин и корреспондент "Медузы" Константин Бенюмов.
Подробнее

ФОТО DELFI: Таави Сынаялг, устроивший стрельбу под кокаином, через неделю выйдет на свободу

24.10.2018
Суд заверил доровор обвинителя и защиты относительно дела Таави Сынаялга. Через неделю он выйдет на свободу. Но в течение двух нет ему нельзя будет ни употреблять наркотики, ни пить алкоголь.
Подробнее

-30% Meeste käekell Police G FORCE PL.14796JSU/02
159,- €
111,30 €
-25% Käekell LACO Weimar 40 862070
440,- €
330,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Brown
360,- €
334,80 €
-30% Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper York Silver DW00100089
219,- €
153,30 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver Automatic
499,- €
464,07 €
-30% Meeste käekell Police LEICESTER PL.15217JSBL/03
199,- €
139,30 €

Те, кто должен государству более 100 евро, получат сегодня оповещение от налоговой

24.10.2018
Сегодня Налогово-таможенный департамент вышлет оповещение тем 17 000 человек, которым исходя из данных по зарплате за последние девять месяцев следует пересмотреть размер своего не облагаемого подоходным налогом дохода.
Подробнее

В Ласнамяэ двое напали на мужчину, затащили его в автомобиль и увезли. Подозреваемые задержаны

24.10.2018
Сегодня в 9:39 в Центр тревоги сообщили, что на улице Лойтсу в таллиннском районе Ласнамяэ напали на 28-летнего мужчину. После нападения его затащили в автомобиль и увезли. Подозреваемые задержаны.
Подробнее

Опять газ?! В Нарве 14-летний мальчик потерял сознание в ванной с колонкой

24.10.2018
23 октября в 18.46 в Центр тревоги сообщили, что в Нарве в квартире одного из домов на улице Рюютли в ванной потерял сознание 14-летний подросток. К счастью, для него все закончилось благополучно.
Подробнее


Хотите чувствовать себя в безопасности? Управа Ласнамяэ приглашает обсудить будущее рынка Паэ

24.10.2018
Завтра, 25 октября в 18:00 на территории рынка Паэ пройдет встреча представителей районной управы Ласнамяэ с жителями микрорайона Паэ. В ходе встречи будет представлен проект будущего променада Паэ.
Подробнее