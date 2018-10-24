Те, кто должен государству более 100 евро, получат сегодня оповещение от налоговой

Это могут быть люди, которые получают зарплаты в нескольких местах, или те, кто разрешил использовать не облагаемый налогом минимум сразу у нескольких работодателей.

Оповещение по электронной почте или смс получат все, чье обязательство по налогам превышает 100 евро. Департамент советует этим людям пересмотреть порядок начисления своего не облагаемого налогом дохода и в следующие месяцы его не использовать, чтобы сумма не выросла еще больше.

Проще всего это сделать через систему электронного самообслуживания департамента в отделе ”Minu sissetulekud” (”Мои доходы”). Следует учитывать, что там отображаются лишь те данные, которые известны департаменту на данный момент.