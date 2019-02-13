Таяние снега обнажило на дорогах опасные выбоины: как получить возмещение по ущербу

Наблюдавшееся на прошлой неделе таяние снега и льда обнажило на дорогах по всей Эстонии большое количество опасных выбоин. Люди, машины которых из-за этого пострадали, обращались в If Kindlustus как за советом, так и для представления заявлений о страховых случаях, значится в пресс-релизе.
По словам руководителя группы транспортных ущербов If Kindlustus Мартина Кукка, данная проблема затрагивает людей в схожей степени, однако ее решения могут быть разными. Очень много зависит от того, оформлено ли у клиента страхование каско или же он собирается истребовать возмещение ущерба у владельца дороги.
”Суммы причиненного выбоинами ущерба в среднем составляют порядка тысячи евро на один случай. Наибольшие повреждения получают шины, диски и элементы моста машин. Страхование каско помогает клиенту оплатить большую часть ущерба, однако, к сожалению, часть собственной ответственности клиента должен оплатить он сам, или он может истребовать ее оплату от владельца дороги. Если страхование каско у человека отсутствует, оплату ущерба можно требовать у владельца дороги, которым, как правило, является местное самоуправление”, — добавил Кукк.
Пять простых рекомендаций о том, как следует действовать, чтобы получить возмещение по причиненному выбоиной ущербу:
Если вы проехали через выбоину и чувствуете, что машина пострадала, остановите машину и зафиксируйте ее повреждения.
Сообщите о произошедшем полиции по номеру 112 и далее действуйте в соответствии с инструкциями работника полиции.
По возможности зафиксируйте место происшествия в присутствии двух свидетелей, сделав фотографии выбоины и ее окружения.
Если на машине можно ехать дальше, следует направиться в мастерскую по ремонту автомобилей, чтобы оценить стоимость ремонта. Если в результате повреждений ехать на машине дальше нельзя, имеющие страхование каско клиенты If могут заказать бесплатный буксир, позвонив по телефону 777 1211. Люди, которым необходимо самостоятельно оплатить услуги буксировочного автомобиля, позднее смогут востребовать данные расходы с владельца дороги.
Если у вас оформлено страхование каско, в случае такого происшествия представьте уведомление на сайте или позвоните в страховую фирму. Если вы хотите, чтобы владелец дороги возместил расходы по собственной ответственности страхования каско или, при отсутствии страхования каско, все расходы на ремонт, владельцу дороги следует представить требование о возмещении ущерба. Например, в Таллинне собственником дорог является город Таллинн, и требование следует представить Коммунальному департаменту.