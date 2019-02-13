Таяние снега обнажило на дорогах опасные выбоины: как получить возмещение по ущербу

По словам руководителя группы транспортных ущербов If Kindlustus Мартина Кукка, данная проблема затрагивает людей в схожей степени, однако ее решения могут быть разными. Очень много зависит от того, оформлено ли у клиента страхование каско или же он собирается истребовать возмещение ущерба у владельца дороги.

”Суммы причиненного выбоинами ущерба в среднем составляют порядка тысячи евро на один случай. Наибольшие повреждения получают шины, диски и элементы моста машин. Страхование каско помогает клиенту оплатить большую часть ущерба, однако, к сожалению, часть собственной ответственности клиента должен оплатить он сам, или он может истребовать ее оплату от владельца дороги. Если страхование каско у человека отсутствует, оплату ущерба можно требовать у владельца дороги, которым, как правило, является местное самоуправление”, — добавил Кукк.