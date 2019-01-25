Taxify заблокировала телефонные номера МуПо. Ведомство не может проверить деятельность их водителей

В программе Tehnikakodanikud на Raadio 2 руководитель Фонда дорожного страхования Март Йессе заявил, что Taxify начал ограничивать осуществление надзора за своей деятельностью.

Хотя во время программы сооснователь Taxify Мартин Виллиг сказал, что не слышал о том, чтобы фирма занималась подобным, позже представитель Taxify Карин Казе подтвердила, что это правда.

Позже, однако, Казе самостоятельно связалась с редакцией rusDelfi и сообщила, что она такого не утверждала.