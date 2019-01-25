Taxify заблокировала телефонные номера МуПо. Ведомство не может проверить деятельность их водителей(23)
Муниципальная полиция (МуПо) должна контролировать деятельность Taxify, но фирма заблокирвала телефонные номера МуПо, пишет Geenius.ee.
Муниципальная полиция (МуПо) должна контролировать деятельность Taxify, но фирма заблокирвала телефонные номера МуПо, пишет Geenius.ee.
В программе Tehnikakodanikud на Raadio 2 руководитель Фонда дорожного страхования Март Йессе заявил, что Taxify начал ограничивать осуществление надзора за своей деятельностью.
Хотя во время программы сооснователь Taxify Мартин Виллиг сказал, что не слышал о том, чтобы фирма занималась подобным, позже представитель Taxify Карин Казе подтвердила, что это правда.
Позже, однако, Казе самостоятельно связалась с редакцией rusDelfi и сообщила, что она такого не утверждала.
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