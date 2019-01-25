25.01.2019, 15:50

Taxify заблокировала телефонные номера МуПо, чтобы она не могла проверить деятельность их водителей

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rus.delfi.ee
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Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti ametiautod.
Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti ametiautod.Foto: Hendrik Osula

Муниципальная полиция (МуПо) должна контролировать деятельность Taxify, но фирма заблокирвала телефонные номера МуПо, пишет Geenius.ee.

В программе Tehnikakodanikud на Raadio 2 руководитель Фонда дорожного страхования Март Йессе заявил, что Taxify начал ограничивать осуществление надзора за своей деятельностью.

Хотя во время программы сооснователь Taxify Мартин Виллиг сказал, что не слышал о том, чтобы фирма занималась подобным, позже представитель Taxify Карин Казе подтвердила, что это правда.

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