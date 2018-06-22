22.06.2018, 12:50

Taxify расширяется в Румынии и Мексике


rus.delfi.ee
EST
Markus Villig
Markus VilligFoto: Priit Simson

Европейская транспортная платформа Taxify стала доступна в третьем по величине городе Румынии Клуж-Напока и четвертом по величине городе Мексики Гвадалахаре, сообщает пресс-служба фирмы.

По последним данным, в Гвадалахаре живет примерно 1,6 миллионов человек, а в Клуж-Напока — чуть больше 300 000 человек. ”Наряду с поиском новым городов важно искать возможности для того, чтобы закрепиться в тех регионах, где мы уже действуем”, — сказал исполнительный директор и основатель Taxify Маркус Вилиг.

В Мексике Taxify уже действует в Мехико Сити, Дуранго, Монтеррее. В Румынии платформа используется в Бухаресте. В этом же городе располагается и девелоперский центр Taxify.

Технологическая компания Taxify была основана в 2013 году в Эстонии. Сегодня предприятие работает в 25 странах, совершая десятки миллионов поездок в год.

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