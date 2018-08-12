12.08.2018, 09:50

Taxify расширяется в Португалии, Чехии и на Кипре

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rus.delfi.ee
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Margus Villig, Taxify
Margus Villig, TaxifyFoto: Tiit Blaat

Сервис ведущей платформы каршеринга в Европе Taxify стал доступен в Порто, втором городе по количеству жителей Португалии. Также услуги Taxify стали доступны в Лимасоле на Кипре, в Остраве, Пльзень, Оломоуце и Ческе-Будеёвице в Чехии, сообщает фирма.

Основатель и исполнительный директор Taxify Маркус Виллиг сказал, что помимо больших городов Taxify планирует расширяться и в маленьких населенных пунктах. ”На примере Эстонии можно сказать, что в городах с населением в несколько тысяч жителей может быть большой спрос на услугу. Кроме этого, тем, кто путешествует по новым городам и странам, будет удобно воспользоваться знакомой услугой Taxify”, — сказал он.

Этим летом произошло расширение услуги Taxify в Румынии и Мексике.

Технологическое предприятие Taxify было основано в 2013 году. Предприятие развивает глобальную транспортную платформу. Taxify работает в более чем 25 странах, услугу используют более 10 миллионов человек.

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