Taxify расширяется в Португалии, Чехии и на Кипре

Основатель и исполнительный директор Taxify Маркус Виллиг сказал, что помимо больших городов Taxify планирует расширяться и в маленьких населенных пунктах. ”На примере Эстонии можно сказать, что в городах с населением в несколько тысяч жителей может быть большой спрос на услугу. Кроме этого, тем, кто путешествует по новым городам и странам, будет удобно воспользоваться знакомой услугой Taxify”, — сказал он.

Этим летом произошло расширение услуги Taxify в Румынии и Мексике.

Технологическое предприятие Taxify было основано в 2013 году. Предприятие развивает глобальную транспортную платформу. Taxify работает в более чем 25 странах, услугу используют более 10 миллионов человек.