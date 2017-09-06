06.09.2017, 12:10

Taxify расширяется в Лондон

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rus.delfi.ee
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Margus Villig, Taxify
Margus Villig, TaxifyFoto: Tiit Blaat

Сегодня Taxify открывает свой сервис в Лондоне - впервые компания вышла в Западную Европу.

По словам основателя и CEO Taxify Маркуса Виллига, потенциал Лондона колоссальный. На данный момент приложение скачали 15 000 жителей британской столицы, сообщает Taxify в своём пресс-релизе, сообщают "Деловые Ведомости".

В Лондоне у Taxify зарегистрировано 3000 водителей. Компания утвереждает, что ещё тысячи водителей ждут обучения и присоединения к платформе.

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