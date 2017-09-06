Taxify расширяется в Лондон

Сегодня Taxify открывает свой сервис в Лондоне - впервые компания вышла в Западную Европу.

По словам основателя и CEO Taxify Маркуса Виллига, потенциал Лондона колоссальный. На данный момент приложение скачали 15 000 жителей британской столицы, сообщает Taxify в своём пресс-релизе, сообщают "Деловые Ведомости".

В Лондоне у Taxify зарегистрировано 3000 водителей. Компания утвереждает, что ещё тысячи водителей ждут обучения и присоединения к платформе.