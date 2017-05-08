Taxify понизила цены в Таллинне и упрощает заказ автомобиля

С сегодняшнего дня Taxify предлагает в Таллинне самую дешевую рыночную услугу перевозки. Новые базовые тарифы частных водителей: посадка 0,99 евро + 0,35 евро/км + повременной тариф 0,10 евро/минута. Помимо этого, изменился дизайн приложения и появилась возможность посмотреть приблизительную стоимость поездки.

С новыми ценами Taxify делает услугу перевозки более приемлемой и доступной для жителей Таллинна. По словам руководителя по развитию Taxify Мартина Виллига, средняя цена поездки по новым дешевым тарифам в Таллинне снизится до 4 евро, что ниже стоимости 1 часа парковки в центре города.

Примеры маршрутов с новыми ценами:

• Творческий городок Telliskivi — > площадь Свободы = 2,65 евро

• Аэропорт — > т/ц Viru Keskus = 3,55 евро

• Т/ц Viimsi Keskus -> Stockmann = 7 евро

Выгодные цены Taxify позволяют сделать проведенное в автомобиле время полезным, позволяя забыть о растущих платах за парковку и напрасно потраченном времени за рулем автомобиля и в пробках. ”Мы желаем предложить людям выгодную и удобную альтернативу для движения по городу вместо общественного транспорта и личного автомобиля”, — добавил Виллиг.

С новым дизайном приложение Taxify переходит на заказ по категориям, что позволяет в качестве новой опции после добавления места назначения посмотреть приблизительную стоимость поездки. Клиент может выбирать между 5 категориями, и заказ автоматически передается ближайшему автомобилю, что существенно увеличивает эффективность использования автопарка. ”За счет более коротких расстояний до клиента уменьшаются расходы водителей и растет эффективность автопарка, что позволяет предлагать клиентам более дешевые поездки, чем ранее. Taxify ожидает с новыми ценами существенного роста перевозок и компенсирует водителям временно сокращающийся доход через бонусы”, — пояснил Виллиг.

Автопарк Taxify отныне разделен на категории на основании возраста и качества автомобилей:

• Private — выгодная услуга перевозки, автомобили возрастом до 13 лет

• PrivateUp — вместительная и представительская услуга перевозки

• Taxi — выгодная услуга такси, автомобили возрастом до 13 лет

• TaxiUp — удобная и вместительная услуга такси

• XL — крупные автомобили, вместимостью до шести пассажиров