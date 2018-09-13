Taxify открывает заправку и обещает самое дешевое топливо в Таллинне

Хотя заправка открыта с целью обеспечить выгодную поставку топлива водителям Taxify, заправится самым дешевым бензином и дизелем в городе смогут и обычные клиенты.

Автоматическую заправку будет снабжать крупный эстонский розничный продавец топлива Olerex, которому раньше и принадлежала заправка. На заправке будет продаваться 95-й бензин и дизель. В честь открытия до конца недели все клиенты смогут заправиться по особой цене - 1,3€ за литр бензина и 1,25€ за литр дизельного топлива.

Самое дешевое топливо в городе будет предлагаться на заправке рядом с круговым перекрестком в конце улицы Фильтри (Тёэкоя, 4) и после открытия. Например, после окончания действия скидки стоимость бензина будет составлять 1.36€ за литр бензина и 1.31€ за литр дизельного топлива. Услугами заправки смогут воспользоваться все желающие, предъявлять каких-либо дополнительных карточек клиента не нужно.

Для водителей Taxify еще большие скидки

Администратор автопарка Taxify Хейго Проттен говорит, что водители, которые за последний календарный месяц совершили, по меньшей мере, десять поездок c платформой Taxify, получат дополнительные постоянные скидки в зависимости от закупочных цен. Для получения скидки следует воспользоваться ID-картой.

"Водитель Taxify, который работает на полную ставку, тратит на топливо в среднем 136 евро в месяц - это внушительная статья расходов. В последнее время стоимость топлива значительно выросла. Мы хотим сделать лучшее предложения для водителей. Поэтому мы решили плыть против течения и не оперировать согласно логике топливного рынка", - сказал он.