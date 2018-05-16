16.05.2018, 13:25

Taxify откроет инженерный центр в Бухаресте


rus.delfi.ee
EST
Taxify juhid kogunesid õhtukohvile 26.01.2018
Foto on illustreeriv.Foto: Andres Putting

Ведущая европейская транспортная платформа Taxify является быстрорастущей tech-компанией. Предприятие объявило об открытии нового инженерного центра в Центральной и Восточной Европе, который будет располагаться в Бухаресте.

Taxify планирует нанять 50 сотрудников в течение следующих 6 месяцев. В основном это будут инженеры программного обеспечения и аналитики данных. Бухарестская команда будет самостоятельным подразделением разработки, которая будет фокусироваться на таких важных областях для Taxify, как алгоритмы, карты, геолокация и анализ данных.

”Карты — одна из самых важных визуальных функций транспортных приложений, что для конечного пользователя составляет 95% опыта от использования приложения. Для нас важно, чтобы лучшие специалисты в мире работали над этим вопросом, а Бухарест — это настоящий европейский технологический центр”, — говорит Райн Йохансон, руководитель инженерного отдела Taxify.

Компания Taxify недавно объявила о достижении рубежа в 10 миллионов пользователей платформы во всем мире, в том числе около 5 миллионов в Африке. Около 500 000 водителей по всему миру используют Taxify в качестве получения дополнительного дохода. Количество поездок в прошлом году выросло в 10 раз, сделав Taxify самой быстрорастущей транспортной платформой в мире.

В настоящее время в компании по всему миру работает около 500 человек. Крупнейший офис находится в Таллинне, в Эстонии, где работают 200 человек. Офис в Бухаресте может стать одним из крупнейших офисов Taxify в мире.

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