Taxify откроет инженерный центр в Бухаресте

Ведущая европейская транспортная платформа Taxify является быстрорастущей tech-компанией. Предприятие объявило об открытии нового инженерного центра в Центральной и Восточной Европе, который будет располагаться в Бухаресте.

Taxify планирует нанять 50 сотрудников в течение следующих 6 месяцев. В основном это будут инженеры программного обеспечения и аналитики данных. Бухарестская команда будет самостоятельным подразделением разработки, которая будет фокусироваться на таких важных областях для Taxify, как алгоритмы, карты, геолокация и анализ данных.

”Карты — одна из самых важных визуальных функций транспортных приложений, что для конечного пользователя составляет 95% опыта от использования приложения. Для нас важно, чтобы лучшие специалисты в мире работали над этим вопросом, а Бухарест — это настоящий европейский технологический центр”, — говорит Райн Йохансон, руководитель инженерного отдела Taxify.

Компания Taxify недавно объявила о достижении рубежа в 10 миллионов пользователей платформы во всем мире, в том числе около 5 миллионов в Африке. Около 500 000 водителей по всему миру используют Taxify в качестве получения дополнительного дохода. Количество поездок в прошлом году выросло в 10 раз, сделав Taxify самой быстрорастущей транспортной платформой в мире.