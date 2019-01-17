17.01.2019, 11:21

Taxify начал работу в Йыхви и Кохтла-Ярве. Плата за начало поездки составляет 1.80 евро

 (4)
rus.delfi.ee
EST 20
Taxify juhid kogunesid õhtukohvile 26.01.2018
Taxify juhid kogunesid õhtukohvile 26.01.2018Foto: Andres Putting

Транспортная платформа Taxify расширяет свою деятельность в регионе Ида-Вирумаа. С сегодняшнего дня машины Taxify можно заказать в Йыхви и Кохтла-Ярве. Следующая цель — Выру и Валга.

В общей сложности в Кохтла-Ярве и Йыхви проживает около 50 000 человек, а центры городов разделяет 10-минутная поездка.

”Если в данном регионе есть водители-любители, которые хотели бы попробовать работать с Taxify, то присоединиться к платформе очень просто — достаточно пройти тренинг, оформить через электронную систему соответствующее разрешение и загрузить приложение”, — говорит исполнительный директор Taxify в Эстонии Алексей Колесников. В январе в вышеупомянутых городах для водителей Taxify введена гарантийная стоимость поездки — за каждый вызов водитель получит минимум 5 евро.

Плата за начало поездки Taxify в Кохтла-Ярве и Йыхви будет составлять 1.80 евро, цена за километр — 39 сентов, минимальная стоимость поездки — 2,50 евро. В январе в Кохтла-Ярве и Йыхви будет действовать специальная ознакомительная цена — первые 3 поездки со скидкой в 20%, максимальный размер скидки — 2,50 евро.

По словам Колесникова, стратегия Taxify — открывать услугу в небольших городах — способствует возникновению синергии. ”В Эстонии услуга Taxify распространяется из крупных городов в меньшие. В Северной Эстонии сегодня можно воспользоваться услугами Taxify помимо Таллинна в Хаапсалу, Раквере, Йыхви, Кохтла-Ярве и Нарве. Следующей нашей целью является расширение в Южной Эстонии — в Выру и Валга”, — говорит исполнительный директор Taxify в Эстонии Алексей Колесников.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии