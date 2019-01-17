Taxify начал работу в Йыхви и Кохтла-Ярве. Плата за начало поездки составляет 1.80 евро

В общей сложности в Кохтла-Ярве и Йыхви проживает около 50 000 человек, а центры городов разделяет 10-минутная поездка.

”Если в данном регионе есть водители-любители, которые хотели бы попробовать работать с Taxify, то присоединиться к платформе очень просто — достаточно пройти тренинг, оформить через электронную систему соответствующее разрешение и загрузить приложение”, — говорит исполнительный директор Taxify в Эстонии Алексей Колесников. В январе в вышеупомянутых городах для водителей Taxify введена гарантийная стоимость поездки — за каждый вызов водитель получит минимум 5 евро.

Плата за начало поездки Taxify в Кохтла-Ярве и Йыхви будет составлять 1.80 евро, цена за километр — 39 сентов, минимальная стоимость поездки — 2,50 евро. В январе в Кохтла-Ярве и Йыхви будет действовать специальная ознакомительная цена — первые 3 поездки со скидкой в 20%, максимальный размер скидки — 2,50 евро.