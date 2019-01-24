Taxify: мы никуда не денемся. Страховку таксиста платить не планируем, переговоры — ведем

При этом у страховщиков появляется возможность требовать с водителя большую страховку на авто, так как ”таксостраховка” — в разы дороже ”обычной”. Например, если простая страховка на VW Golf в 2017 году стоила 150-250 евро в год, то для такси она, в зависимости от разных факторов, в том числе и от истории вождения, стоила 1500-2000 евро.

Статистика же Taxify показывает, что более половины их водителей задействованы в платформе менее 10 часов в неделю, то есть, так сказать ”таксисты-любители”.

Платформа заверила, что они продолжают переговоры с разными заинтересованными сторонами и надеются, что государство не примет закон впопыхах. Это, по их мнению, не решит ни одной из существующих проблем, а только добавит новых.