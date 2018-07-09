Taxify и Uber попали ”под обстрел” в Африке: водители бастуют, клиенты в бешенстве

Портал Africanews.en и другие африканские издания пишут о том, что в Кении уже который день проходит забастовка водителей Taxify и Uber.

Таксисты протестуют против низких цен и высоких комиссионных и требуют, чтобы государство приравняло посредников в области таксоизвоза к поставщикам транспортных услуг.

Водители отмечают, что цены для клиентов постоянно снижаются и средняя стоимость поездки сейчас составляет 1,5 долларов, что вынуждает таксистов работать дни напролет, чтобы выжить в таких условиях.

Клиенты крайне недовольны забастовкой и увеличившимся в свете этого временем ожидания (к примеру, 30 минут вместо обещанных девяти). С некоторых клиентов также были случайно сняты деньги за поездки, которые в итоге не состоялись. Uber и Taxify постоянно поддерживает с клиентами связь через соцсети. Первая уже сообщила о том, что пересматривает систему оплаты.

Также издания пишут, что не участвующие в забастовке водители подвергаются нападкам со стороны тех, кто участвует.