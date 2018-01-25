Taxify грозит прекратить деятельность в Латвии

Интернет-платформа для вызова такси Taxify допускает уход с латвийского рынка, если вступит в силу нынешняя редакция разработанных Министерством сообщения правил, определяющих порядок действия Закона об автоперевозках.



Вопреки первоначальному замыслу, предполагавшему предоставить возможность частным лицам заниматься перевозкой пассажиров , предлагаемые Министерством сообщения правила противоречат принятому Сеймом Закону об автоперевозках. Платформа для вызова такси Taxify может прекратить деятельность в Латвии, если планируемые правила вступят в силу без изменений, говорится в заявлении Taxify для прессы.

"Новый проект правил подразумевает, что человек, который в свободное время хочет перевозить пассажиров, должен зарегистрировать предприятие, получить лицензию для предприятия и автомобиля, а также платить социальный налог, чтобы вообще получить такую лицензию. Для всего этого необходимы существенные расходы. В таком случае исчезает разница между услугой такси и водителя индивидуального автомобиля, а вместе с этим полностью пропадает смысл принятого закона", — комментирует руководитель Taxify в Латвии Юрис Круминьш. Тем не менее, он подчеркивает, что регулирование деятельности частных водителей — это важный вопрос для сферы пассажирских перевозок в Латвии.

"Помимо завышенных требований, новые правила также подразумевают, что мобильное приложение должно хранить данные в Латвии и предоставлять Службе госдоходов (СГД) всю информацию, а не только ту, которая необходима для сбора и администрирования налогов. Это противозаконно и противоречит правилам защиты коммерческой тайны и данных о физических лицах. Особенно в ситуации после вступления в силу регламента ЕС о защите данных, когда коммерсант рискует быть оштрафованным на сумму до 20 млн евро в случае, если он распространит больше данных, нежели необходимо", — отмечает представитель Taxify.

По словам Круминьша, если регулирование не будет приведено в порядок в соответствии со смыслом закона, то Taxify начнет серьезно думать об уходе с латвийского рынка. "Прогнозирую, что для любой другой мобильной платформы этот рынок утратит актуальность", — полагает он.