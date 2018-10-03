03.10.2018, 11:36

Taxify будет показывать точную стоимость поездки еще до заказа машины

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rus.delfi.ee
EST
Taxify juhid kogunesid õhtukohvile 26.01.2018
Foto: Andres Putting

Пользователи приложения Taxify будут видеть точную стоимость поездки еще до заказа машины. Расчет итоговой стоимости основывается на предполагаемой продолжительности поездки, дистанции и условий дорожного движения.

Обновление будет появляться в мобильных устройствах постепенно в течение нескольких дней.

”К нам поступили отзывы от клиентов о возможности увидеть предположительную стоимость поездки еще до того, как сесть в машину. Таким образом, оплата поездки становится более прозрачной как для пассажира, так и для водителя, а также исключаются возможные неприятные сюрпризы”, — говорит руководитель продукта Taxify Дмитрий Пивоваров.

При вычислении стоимости поездки учитывается затраченное время, расстояние, условия дорожного движения и спрос на услугу в данный момент. Если, например, цена вырастет именно за счет повышенного спроса, то клиенты будут видеть не коэффициент, а точную стоимость поездки. Во время поездки цена не изменится, если начальный и конечный пункты останутся прежними.

Обновление доступно для всех пользователей, которые используют самую последнюю версию приложения Taxify. Обновить или скачать приложение можно в App Store или Google Play.

Taxify является ведущей транспортной платформой в Европе. Основная цель предприятия сделать движение в городах проще, быстрее и надежнее. Основанное в Эстонии в 2013 году предприятие сегодня оперирует в 25 странах.

Tallinn Hockey weekend
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