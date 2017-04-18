Тартуский университет и Swedbank запускают проект сотрудничества в области обработки данных

Тартуский университет и Swedbank заключат соглашение о двухлетнем проекте по сотрудничеству, целью которого является применение научных разработок в предпринимательстве и развитие методов машинного обучения с использованием баз данных предприятия.

Общий бюджет проекта сотрудничества составляет 335 000 евро. Поддержку проекту окажет структурный фонд Европейского союза в рамках концепции „Разумной специализации”.

В середине мая в Swedbank приступят к работе три научных сотрудника Тартуского университета из исследовательской группы профессора Марлона Дюма по разработке программного обеспечения, задача которых — изучение массива данных банковских клиентов и составление новых эффективных алгоритмов для подготовки индивидуальных рекомендаций клиентам. Простой пример результата такого анализа данных — выдача людям рекомендаций по созданию финансовых резервов в зависимости от их возраста, если человек ещё не приступил к накоплению.

По словам генерального директора Swedbank в Эстонии Роберта Китта, сотрудничество с Тартуским университетом имеет символическое значение на многих уровнях. „С одной стороны, как научные исследования, так и практика по всему миру многократно подтверждали, что экономическое положение государств определяется тем, насколько удачно могут сотрудничать научные учреждения и предприятия в области инноваций. С другой стороны, важно то, как нам удастся совместно с Тартуским университетом проанализировать имеющиеся в распоряжении банка колоссальные массивы клиентских данных и предоставить людям на основе такого анализа наилучшие персонифицированные рекомендации, что в свою очередь приведёт к более осознанному финансовому поведению населения Эстонии”.

По словам директора Института информатики Тартуского университета Яака Вило, в Эстонии нет ни одной базы данных, которую невозможно было бы проанализировать. „Важно, чтобы предприятия, которые видят, какой потенциал несёт в себе использование данных, умели бы правильно формулировать вопросы. Это позволит им увеличить конкурентоспособность, поможет избегать рисков и мошеннических схем и повышать качество предлагаемых клиентам услуг. Методы глубинного анализа данных помогают находить новые важные связи, которые можно применить при организации автоматической поддержки принятия решений и формировании предложений для клиентов. Это должно уменьшить число малозначительных предложений и, в конечном счёте, повысить удовлетворённость клиентов оказываемыми услугами. Руководимая профессором Дюма рабочая группа анализа бизнес-процессов — идеальный партнёр для Swedbank при реализации данного проекта, и я надеюсь, что это откроет новые возможности перед обеими сторонами”, — сказал Вило.

Целью финансируемых Структурными фондами Европейского союза „Прикладных исследований в области разумной специализации” является помощь в наращивании наукоёмкости экономики Эстонии с опорой на сотрудничество научных учреждений и предприятий. Эта поддержка позволит предприятиям заказывать у вузов и у научных учреждений необходимые прикладные исследования или проекты по совершенствованию продукции. Выдача пособий осуществляется через открытые туры ходатайств, которые проводит фонд Archimedes.