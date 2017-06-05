Тартуская высшая художественная школа, Капитал культуры и Nordecon подписали договор о сотрудничестве

Вчера, 4-го июня Тартуская высшая художественная школа (TKK), тартуский филиал Капитала культуры и компания Nordecon подписали договор о сотрудничестве, согласно которому учредят стипендию целевого фонда городского строительства, значится в пресс-релизе.

Ей будут награждать одного студента отделения живописи TKK, который достиг хороших результатов в учебе и проявил профессиональную активность вне учебы.



”Стипендия позволяет талантливым студентам посвятить себя творчеству. В то же время учреждение стипендии — это награда для учебного заведения в целом. Инвестиция частного капитала в будущее нашей молодежи заслуживает крайней благодарности”, — сказал ректор Тартуской высшей художественной школы Валло Нууст.

”При заключении договоров о спонсорстве Nordecon всегда исходил из того, что нужно поддерживать развитие детей и молодежи — мы сотрудничаем с несколькими школами, чтобы вдохновлять молодежь. Тартуская высшая художественная школа — это учебное заведение с богатой историей. Для нас это сотрудничество и возможность немного помочь деятельности студентов — большая честь”, — сказал председатель правления Nordecon AS Яано Винк.

Согласно договору, стипендию целевого фонда городского строительства будут раз в год вручать одному активному студенту третьего или четвертого курса отделения живописи TKK, имеющему хорошие оценки. Предпочтение будут отдавать ходатайствам, в которых указано, что использовать стипендию хотят для реализации целей за пределами высшей школы, популяризации профессии и развития в целом. Стипендию размером в 1000 евро будут выдавать раз в год, конкурс объявят в ноябре. Стипендиата определяет комиссия, в которую входят представители TKK, представитель тартуского филиала Капитала культуры и представитель Nordecon Алар Кроодо.