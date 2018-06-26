Tanker инвестирует в расширение пивоварни 1,2 млн евро

Производящее 140 000 литров крафтового пива в год предприятие Tanker уже в этом году планирует увеличение производственного объема вследствие растущего спроса и экспорта пока до 600 000 литров в год. И, хотя спроса хватает, превышению этой границы производства препятствует нынешнее налоговое законодательство, когда малые производители уравниваются с крупными производителями Эстонии, чей объем производства может достигать 100 млн литров. С этой перспективы Таммела выражает надежду, что ограничения для малых производителей будут пересмотрены государством.

Работы по расширению в Tanker уже начались и с немецкого завода Kaspar Schulz заказана новая установка для изготовления пива. Также достигнуты договоренности с изготовителями разливочной линии и сепаратора. Все это позволит больше автоматизировать производство и повысить качество продукции. Таммела отмечает, что хотя бизнес-среда для малых производителей сегодня из-за алкогольной политики довольно сложна, тем не менее ищутся возможности для роста. ”Вместе с другими малыми производителями мы напряженно трудимся для того, чтобы развивать уездное предпринимательство и туризм, а также знакомить весь мир с качеством и культурой эстонского крафтового пива”, — сказал Таммела.

Свой вклад в расширение пивоварни Tanker могут внести интересующиеся крафтовым пивом, что можно сделать на платформе по сбору средств Funderbeam. У всех поддержавших проект будет льгота в Uba ja Humal Taproom и в создаваемом сейчас гостевом центре. Согласно планам предприятия, собранные общим финансированием средства образуют 42% из необходимых 1,2 млн евро и к 26 июня частные инвесторы уже поддержали проект на сумму около 50 000 евро.

Предприятие Tanker вместе с другими малыми производителями входит в Союз малых пивоваров Эстонии, который был создан в 2013 с целью продолжить развитие культуры и традиции пивоварения, виноделия и изготовления сидра в Эстонии. Также целью Союза является развитие эстонской алкогольной культуры через предложение высококачественной продукции и информирование потребителя. В Союз на сегодня входят большинство действующих в Эстонии малых производителей пива, сидра и вина, чье производство не превышает 5 млн литров в год.