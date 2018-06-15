15.06.2018, 07:50

TANAP доставит каспийский газ в Европу, но "Газпром" это не пугает

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Deutsche Welle
EST 1
Eesti Kulinaaria Instituut
Foto on illustreerivFoto: Rauno Volmar

Заработал газопровод TANAP из Азербайджана в Турцию. Часть газа из него предназначена для ЕС. Но российскому "Газпрому", впрочем, пока конкуренции в данном случае бояться не стоит.

В Турции заработал Трансанатолийский газопровод (TANAP). Торжественный запуск состоялся во вторник, 12 июня, а на церемонии его ввода в действие были президенты Турции, Азербайджана, Украины, Сербии, премьер-министр Болгарии и представители энергетических компаний-участниц проекта.

Промышленные поставки газа в Турцию с азербайджанского месторождения "Шах-Дениз-2" по TANAP начнутся в июле: в первый год это будет около 2 миллиардов кубометров, затем с ежегодным наращиванием — до 6 миллиардов в 2020 году. К этому моменту газ из TANAP будет предназначаться не только для Турции, но и для Евросоюза.

Что такое TANAP и "Южный газовый коридор"

TANAP — это газопровод протяженностью чуть больше 1800 километров, проходящий от грузинско-турецкой до турецко-греческой границы. Соглашение о строительстве TANAP было подписано в 2012 году, началось оно в 2015-м и, по официальным данным, обошлось пока в 6 миллиардов долларов. TANAP — часть большого проекта, в котором участвуют 7 стран и 11 компаний и который получил в Евросоюзе название "Южный газовый коридор".

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"Южный газовый коридор" состоит из трех газопроводов — Южно-кавказского (Баку — Тбилиси — Эрзурум), Трансанатолийского и Трансадриатического (TAP). Маршрут следования топлива в ЕС должен быть таким: газ с азербайджанского месторождения "Шах-Дениз-2" достигнет Турции, затем часть его должна пройти по 800-километровому TAP, который протянется от турецко-греческой границы по северной части Греции, пересечет Албанию и Адриатическое море и достигнет берегов Италии. Планируемая первоначальная мощность — 16 миллиардов кубометров ежегодно, шесть из которых останутся в Турции. Cтоимость всего проекта оценивается в 40 миллиардов долларов.

Евросоюз и его интерес к TAP и TANAP

В отличие от российского "Северного потока-2", проект доставки каспийского газа через Турцию в ЕС Брюссель поддержал. Еврокомиссар по энергетике Марош Шефчович назвал этот газопровод "важной вехой" в создании нового энергетического маршрута и укрепления энергетической безопасности Евросоюза, включая "наиболее уязвимые регионы, такие, как Юго-Восточная Европа и южная Италия". "Все мы выиграем от моста между Каспийским регионом и рынком ЕС", — сказал Шефчович.

Долгосрочную цель Брюсселя он видит в создании "общеевропейского энергетического рынка, основанного на свободной торговле, конкуренции и диверсифицированных поставках, источниках и маршрутах". За счет развития "Южного газового коридора" Евросоюз планирует достичь цели по снижению зависимости от российского концерна "Газпром". Но политическое значение "Южного газового коридора" в настоящее время превышает экономическое.

10 миллиардов кубометров газа — не более чем капля в море для Евросоюза с его ежегодными потребностями почти в 500 миллиардов кубометров. Из них около 130 миллиардов добываются в самом ЕС, остальные, согласно данным европейского ведомства статистики Eurostat, импортируются из России и Норвегии (по 37%), Алжира (менее 13%), Катара и других стран (более 10%).

Этапный успех на пути создания "Южного газового коридора" может, впрочем, иметь рекламный эффект и убедить других потенциальных поставщиков, например, Туркмению, присоединиться к проекту. Неслучайно тот же Шефчович на следующий день после запуска TANAP заявил, что Евросоюз готов возобновить переговоры о Транскаспийском трубопроводе, который может быть проложен по дну Каспийского моря, и по нему туркменский газ может быть доставлен в Европу.

"Газпром" сохраняет спокойствие, и на то есть причины

От запуска TANAP выигрывают многие страны: Азербайджан укрепляет позиции поставщика энергоресурсов, Турция получит выгоду не только как страна-получатель, но и как энергетический хаб: помимо каспийского газа, Анкара надеется на транзитные платежи от реализуемого "Газпромом" проекта газопровода "Турецкий поток", который тоже имеет целью поставки газ не только турецким, но и европейским потребителям.

Но и России пока не угрожает дополнительное давление со стороны конкурентов на европейском рынке. Первые поставки каспийского газа по TANAP и TAP в Италию ожидаются не ранее 2020 года. Пропускную мощность этих трубопроводов можно повысить с 10 до 24 миллиардов кубометров газа в год, на следующем этапе — до 31 миллиарда. Однако даже в этом случае весь проект остается сравнительно небольшим: мощность того же "Северного потока-2" — 55 миллиардов в год.

Но для спокойствия российского газового монополиста есть и другие причины, и одна из них заключается в том, что Москва фактически сама помогает наполнять TANAP газом. Дело в том, что, по крайней мере в настоящий момент, собственного газа у Азербайджана не хватает на все его обязательства — внутренние и внешние.

Поэтому в конце 2017 года "Газпром" и государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) договорились о возобновлении поставок российского газа в страну, прерванных в 2006 году. Согласно контракту, их объем составляет 1,6 млрд. кубометров газа ежегодно.

Проблемы Азербайджана, возможно, имеют временный характер. Страна располагает гигантским месторождением природного газа — запасы "Шах-Дениза" оцениваются в 1,2 триллиона кубометров. К концу года газодобыча здесь должна резко увеличиться — с 9 миллиардов кубометров в 2017 году до 25 миллиардов по итогам 2018-го.

"Газпром" получил поддержку и с неожиданной стороны — от нового, симпатизирующего России правительства Италии. Говоря в начале июня о проекте газопровода TAP, министр окружающей среды Сергио Коста заявил: "С учетом нашей новой энергетической политики и падающего спроса на газ сегодня этот проект выглядит бессмысленным".

В действительности спрос на газ в Европе стагнирует и, по единодушным оценкам экспертам, едва ли будет заметно расти в ближайшее время. Однако падают объемы собственной добычи на континенте. Но последуют ли за словами министра какие-то шаги против реализации TAP, не ясно. В коалиционном договоре о газопроводе не сказано ни слова — отмечается только, что Италия сделает ставку на развитие возобновляемых источников энергии.

Сам Коста объявил, что для дальнейших шагов потребуется согласование на уровне кабинета министров Италии. В свою очередь, региональные власти Апулии выступили против отказа от проекта, но за то, чтобы перенаправить газовую трубу подальше от туристических зон. Если их голос будет услышан, то окончание строительства TAP может затянуться, а с ним — и время первых поставок каспийского газа в ЕС.

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