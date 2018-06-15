TANAP доставит каспийский газ в Европу, но "Газпром" это не пугает

TANAP — это газопровод протяженностью чуть больше 1800 километров, проходящий от грузинско-турецкой до турецко-греческой границы. Соглашение о строительстве TANAP было подписано в 2012 году, началось оно в 2015-м и, по официальным данным, обошлось пока в 6 миллиардов долларов. TANAP — часть большого проекта, в котором участвуют 7 стран и 11 компаний и который получил в Евросоюзе название "Южный газовый коридор".

"Южный газовый коридор" состоит из трех газопроводов — Южно-кавказского (Баку — Тбилиси — Эрзурум), Трансанатолийского и Трансадриатического (TAP). Маршрут следования топлива в ЕС должен быть таким: газ с азербайджанского месторождения "Шах-Дениз-2" достигнет Турции, затем часть его должна пройти по 800-километровому TAP, который протянется от турецко-греческой границы по северной части Греции, пересечет Албанию и Адриатическое море и достигнет берегов Италии. Планируемая первоначальная мощность — 16 миллиардов кубометров ежегодно, шесть из которых останутся в Турции. Cтоимость всего проекта оценивается в 40 миллиардов долларов.

Евросоюз и его интерес к TAP и TANAP

В отличие от российского "Северного потока-2", проект доставки каспийского газа через Турцию в ЕС Брюссель поддержал. Еврокомиссар по энергетике Марош Шефчович назвал этот газопровод "важной вехой" в создании нового энергетического маршрута и укрепления энергетической безопасности Евросоюза, включая "наиболее уязвимые регионы, такие, как Юго-Восточная Европа и южная Италия". "Все мы выиграем от моста между Каспийским регионом и рынком ЕС", — сказал Шефчович.

Долгосрочную цель Брюсселя он видит в создании "общеевропейского энергетического рынка, основанного на свободной торговле, конкуренции и диверсифицированных поставках, источниках и маршрутах". За счет развития "Южного газового коридора" Евросоюз планирует достичь цели по снижению зависимости от российского концерна "Газпром". Но политическое значение "Южного газового коридора" в настоящее время превышает экономическое.

10 миллиардов кубометров газа — не более чем капля в море для Евросоюза с его ежегодными потребностями почти в 500 миллиардов кубометров. Из них около 130 миллиардов добываются в самом ЕС, остальные, согласно данным европейского ведомства статистики Eurostat, импортируются из России и Норвегии (по 37%), Алжира (менее 13%), Катара и других стран (более 10%).