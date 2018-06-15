TANAP доставит каспийский газ в Европу, но "Газпром" это не пугает

Этапный успех на пути создания "Южного газового коридора" может, впрочем, иметь рекламный эффект и убедить других потенциальных поставщиков, например, Туркмению, присоединиться к проекту. Неслучайно тот же Шефчович на следующий день после запуска TANAP заявил, что Евросоюз готов возобновить переговоры о Транскаспийском трубопроводе, который может быть проложен по дну Каспийского моря, и по нему туркменский газ может быть доставлен в Европу.
"Газпром" сохраняет спокойствие, и на то есть причины
От запуска TANAP выигрывают многие страны: Азербайджан укрепляет позиции поставщика энергоресурсов, Турция получит выгоду не только как страна-получатель, но и как энергетический хаб: помимо каспийского газа, Анкара надеется на транзитные платежи от реализуемого "Газпромом" проекта газопровода "Турецкий поток", который тоже имеет целью поставки газ не только турецким, но и европейским потребителям.
Но и России пока не угрожает дополнительное давление со стороны конкурентов на европейском рынке. Первые поставки каспийского газа по TANAP и TAP в Италию ожидаются не ранее 2020 года. Пропускную мощность этих трубопроводов можно повысить с 10 до 24 миллиардов кубометров газа в год, на следующем этапе — до 31 миллиарда. Однако даже в этом случае весь проект остается сравнительно небольшим: мощность того же "Северного потока-2" — 55 миллиардов в год.
Но для спокойствия российского газового монополиста есть и другие причины, и одна из них заключается в том, что Москва фактически сама помогает наполнять TANAP газом. Дело в том, что, по крайней мере в настоящий момент, собственного газа у Азербайджана не хватает на все его обязательства — внутренние и внешние.
Поэтому в конце 2017 года "Газпром" и государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) договорились о возобновлении поставок российского газа в страну, прерванных в 2006 году. Согласно контракту, их объем составляет 1,6 млрд. кубометров газа ежегодно.
Проблемы Азербайджана, возможно, имеют временный характер. Страна располагает гигантским месторождением природного газа — запасы "Шах-Дениза" оцениваются в 1,2 триллиона кубометров. К концу года газодобыча здесь должна резко увеличиться — с 9 миллиардов кубометров в 2017 году до 25 миллиардов по итогам 2018-го.