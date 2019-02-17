Таможенная служба РФ предложила расширить эмбарго на товары из ЕС

Минсельхоз получил данное предложение ФТС, в настоящий момент оно находится на рассмотрении. ”Обращаем внимание, что решения о введении нашей страной ограничительных мер в отношении других государств утверждаются постановлениями правительства РФ и указами президента России”, — заявили РБК в ведомстве.

РБК направил запрос в пресс-службу вице-премьера Алексея Гордеева.

Товаров из каких стран это касается: США, страны Евросоюза, Канада, Австралия, Норвегия, Украина, Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн. Для всех этих стран ограничения на ввоз различных категорий продуктов начали вводиться с 2014 года (и действуют до конца 2019-го). Но раньше под ограничения подпадали только отдельные товарные позиции, а не целые категории.

Новые запреты: документом предлагается включить в перечень запрещенных к ввозу все товары, которые декларируются девятью группами двузначных кодов ТНВЭД. В частности, предлагается распространить запрет на ввоз всех готовых и консервированных продуктов из мяса и рыбы, ракообразных и моллюсков (крабов, креветок, устриц и мидий), икры осетровых, консервированных овощей, фруктов и орехов, оливок, консервированных томатов, джемов, мармеладов, фруктового пюре и фруктовых соков. Запрет предлагается ввести на ввоз свежей и охлажденной баранины и козлятины, некоторых субпродуктов, яиц, меда, лука-севка. Также под запрет подпадет ввоз живых животных: лошадей, крупного рогатого скота, овец, коз, кур и другой домашней птицы.

По кодам ТНВЭД:

01 ”Живые животные”,

02 ”Мясо и пищевые мясные субпродукты”,

03 ”Рыба и ракообразные, моллюски”,

04 ”Молочная продукция, яйца, мед”,

05 ”Продукты животного происхождения, в другом месте не поименнованные или не включенные”,

07 ”Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды”,

08 ”Съедобные фрукты и орехи”,

16 ”Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных”,

20 ”Продукты переработки овощей, фруктов, орехов”.

Также в перечень включаются все субпозиции кодов 1901 90 и 2106 90 — солодовый экстракт и пищевые добавки, используемые при производстве. Исключение — специализированная пищевая продукция для питания спортсменов.

Согласно данным ФТС, по итогам 2018 года по всем указанным службой категориям из санкционных стран в Россию было ввезено товаров на $1,213 млрд. Даже несмотря на введение продэмбарго, примерно такой же объем был и все годы, начиная с 2014-го: в 2015 году — на $1,127 млрд, в 2016 году — $965,8 млн, в 2017 году — $1,051 млрд. Значительно не менялись и объемы в натуральном выражении: в 2015-м эти категории в общем ”весе” составили 581,3 тыс. т, в 2018-м — 554,6 тыс. т.

По словам Новикова, для индустрии безалкогольных напитков высокие риски связаны с тем, что в перечень попадают пищевые добавки (субпозиция 2106 90) и концентрированные основы (группа 20), которые входят в основу ряда производимых в России категорий безалкогольных напитков. Ограничения на ввоз могут нанести ущерб рынку из-за невозможности заместить эти товары — они не производятся на территории РФ и ЕАЭС, поясняет он. ”Сырьевая база производства пищевых добавок и ароматизаторов в России пока развита слабо, и российские производители безалкогольных напитков вынуждены закупать эти компоненты в странах, приведенных в санкционном перечне. При этом альтернатив для замены страны происхождения данных ингредиентов без потери в качественных характеристиках, влияющих на готовый продукт, нет”, — указывает Новиков.

Введение ограничений может, по мнению Новикова, привести к росту импорта Россией безалкогольных напитков, что, в свою очередь, сделает невозможным выполнение целевых показателей нацпроекта ”Международная кооперация и экспорт” в части расширения экспортных поставок ряда категорий безалкогольных напитков.