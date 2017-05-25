Таллиннским властям продемонстрировали робота-курьера

В среду представители фирмы Starship продемонстрировали и.о. мэра Таллинна Таави Аасу робота-курьера. Такие роботы уже наездили в Таллинне 30 тысяч километров как во время пробных заездов, так и реально перевозя покупки, сообщает Раэпресс.

По показателю проезда такого класса роботов Таллинн можно назвать их всемирной столицей. Аас уверен, что это "создание" будет способствовать росту популярности Таллинна.

Один из владельцев фирмы Аллан Мартинсон констатировал, что собственной автомобильной промышленности у Эстонии, вероятно, никогда не будет, но и здесь, отметил он, можно развивать отрасли, существенно облегчающие жизнь людей. Сегодня, к примеру, роботы-тележки доставляли продукты на дом мустамяэсцам.