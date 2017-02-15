Таллиннский трамвай ушел с молотка, уедет в Тарту и превратится в веганское кафе

В среду завершился аукцион, организованный Tallinna Linnatranspordi AS. В результате с молотка ушли два трамвая, ранее ездившие по Таллинну.

Один из них за 2 520 евро приобрела предприниматель Маарья Лайневийр. Она пошутила, что никогда не хотела стать водителем трамвая. Для начала она разместит покупку у себя во дворе, но она там простаивать не будет. Лайневийр намерена перевезти трамвай в Тарту и открыть в нем веганский ресторан.

”До того, как будет готово совсем все — еще есть время”, — сказала Лайневийр, которая сейчас заведует веганским кафе Vegmachine, расположенным в грузовике. ”Этот трамвай будет очень своеобразным — совсем другой мир”, — уверена новая владелица.

Что произойдет с другим трамваем — читайте в Õhtuleht.