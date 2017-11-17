Таллиннский порт приватизируют к лету 2018 года

Таллиннский порт в соответствии с одобренным правительством планом разместит на бирже 33% своих акций не позднее конца первого полугодия 2018 года. Государство сохранит контрольный пакет акций предприятия, сообщает rus.err.ee.

В сообщении правительственной пресс-службы отмечается, что правительство дало министру экономики и инфраструктуры согласие продолжить подготовку первичного публичного предложения (IPO) акций Таллиннского порта, а также одобрило дальнейшие действия, принципы и календарный график.

"Цель вывода на биржу Таллиннского порта — повысить стоимость предприятия и создать инвестиционные возможности для людей и пенсионных фондов в Эстонии", — сказал премьер-министр Юри Ратас.

"Чем больше акционеров, тем больше это мотивирует предприятие быть еще более прозрачным и эффективным, и, в целом, растет стоимость предприятия, — сказала министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон. — Таллиннский порт — успешная фирма, и продажа пакета акций даст людям в Эстонии возможность в этом участвовать".

Приватизация акций Таллиннского порта была согласована в коалиционном договоре, заключенном в конце прошлого года Центристской партией, Социал-демократической партией и IRL.