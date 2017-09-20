20.09.2017, 08:30

Таллиннский муниципальный магазин Lipo несет большие убытки


Урмас Яагант
Урмас Яагант
EST
Таллиннский муниципальный магазин Lipo несет большие убытки
Munitsipaalpoe klientuur on kokku kuivanud. Eelmisel aastal tehti seal pea veerandi võrra vähem oste kui aasta varem.Foto: Madis Veltman

Открытый в столице перед прошлыми местными выборами муниципальный магазин LiPo обошелся жителям города в 670 000 евро, пишет Eesti Päevaleht.

Из обзора ревизионной комиссии горсобрания следует, что в 2014 году ( год открытия, всего шесть месяцев деятельности) магазин оказался в минусе на 200 00 евро, в 2015 году — на 270 000, а в 2016 — на 102 000. Как видно, убытки за прошлый год уменьшились, но причина кроется по большей части в уменьшении оборота в целом: если в 2015 году он составлял почти 600 000 евро, то в прошлом году всего 415 000.

Если к убыткам прибавить потраченные в 2014 году на реновацию и обустройство 98 000 евро, то LiPo обошелся налогоплательщикам в 670 000 евро.

Кроме того, магазин посещает все меньше людей: в 2014 году среднее количество покупок в день составляло 906, в 2015 году — 874, в 2016 — 667.

”Городской магазин является предприятием социальной направленности, для которого прибыльность — второстепенный фактор, — сказал вчера и.о. мэра города Таави Аас. — Также город внедряет другие социальные меры. Было бы разумно обсудить более масштабное сотрудничество LiPo и Продуктового банка”.

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