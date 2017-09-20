Таллиннский муниципальный магазин Lipo несет большие убытки

Открытый в столице перед прошлыми местными выборами муниципальный магазин LiPo обошелся жителям города в 670 000 евро, пишет Eesti Päevaleht.

Из обзора ревизионной комиссии горсобрания следует, что в 2014 году ( год открытия, всего шесть месяцев деятельности) магазин оказался в минусе на 200 00 евро, в 2015 году — на 270 000, а в 2016 — на 102 000. Как видно, убытки за прошлый год уменьшились, но причина кроется по большей части в уменьшении оборота в целом: если в 2015 году он составлял почти 600 000 евро, то в прошлом году всего 415 000.

Если к убыткам прибавить потраченные в 2014 году на реновацию и обустройство 98 000 евро, то LiPo обошелся налогоплательщикам в 670 000 евро.

Кроме того, магазин посещает все меньше людей: в 2014 году среднее количество покупок в день составляло 906, в 2015 году — 874, в 2016 — 667.

”Городской магазин является предприятием социальной направленности, для которого прибыльность — второстепенный фактор, — сказал вчера и.о. мэра города Таави Аас. — Также город внедряет другие социальные меры. Было бы разумно обсудить более масштабное сотрудничество LiPo и Продуктового банка”.