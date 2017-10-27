Таллиннский художник вошел в Топ-10 российского Forbes

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих современных российских художников, при составлении списка основываясь на данных о продажах на ярмарке современного искусства Cosmoscow-2017 и аукционах 2016-2017 годов. В топ-10 "Форбса" вошел художник Владимир Дубосарский,живущий и работающий в Эстонии.

"Владимир Дубосарский вышел из блестящего дуэта ”Виноградов и Дубосарский” и переехал в спокойную страну Эстонию, но продолжает покорять российские арт-площадки, экспериментируя в духе нео-поп-арта, который все больше отрывается от прежнего соцреалистического контекста", — пишет Forbes. Дубосарский занял восьмое место в рейтинге. По данным издания, сумма его гонораров за отчетный период составила 36 000 евро.

Автором самых дорогих картин оказался Валерий Кошляков: он продал своих работ на сумму 147,5 тысяч евро.

Весной 2015 года Дубосарский в интервью Eesti Ekspress так пояснил причины своего переезда: ”Но желание приехать (в Эстонию) связано с тем, что я живу в Москве. И в Москве сложно жить. Для меня чисто технически сложно. Плохо воздух, пробки, сложно из-за детей. Много времени трачу просто на передвижение из одного места в другое. Хотелось бы больше природы и покоя. Хотелось бы жить иначе. Мне нравится такая северная природа, камни, море, лес, грибы, ягоды, рыбалка. Я не хочу жить под постоянным давлением города. Я хочу, чтобы мои дети учились в Европе. Чтобы они жили в более удобном окружении. И, конечно, то, что происходит в России в политическом смысле. Это тоже мне особенно не нравится”.