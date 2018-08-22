Таллиннский городской бюджет планируют увеличить на 42 млн евро

За счет дополнительного бюджета больше всего возрастут инвестиции в сферу городского транспорта и культуры, в том числе 8 миллионов евро на компенсацию уже понесенных расходов по реконструкции трамвайных путей в Копли. 700 тысяч евро предусматриваются на реконструкцию Дворца культуры "Сальме", который должен стать временным пристанищем для Городского театра. Дополнительные инвестиции получат также зоопарк, парк Кадриорг и Ботанический сад. 620 тысяч евро выделяются на создание спортивных парков в городских районах, 260 тысяч евро дополнительно - на ремонт автобусного терминала "Виру".

На дорожные сооружения предусмотрено выделить почти 2,4 миллиона евро - в основном на ремонт и уход за внутриквартальными проездами и тротуарами.

На 463 тысячи евро возрастут расходы на личных помощников инвалидов.

Дополнительные ассигнования в области образования предусмотрены в основном на покрытие дополнительных расходов на питание в детских садах. К первоначальной сумме в 5 миллионов добавится 881 тысяча евро. С октября предусмотрено повышение зарплаты водителей общественного транспорта на 4%.