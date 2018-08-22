22.08.2018, 21:02

Таллиннский городской бюджет планируют увеличить на 42 млн евро

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rus.delfi.ee
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Tallinna, linnavalitsus, volikogu ja residentsid
Foto on illustreerivFoto: Karli Saul

Таллиннская городская управа одобрила и направила на утверждение городского собрания дополнительный бюджет столицы, увеличивающий существующий на 42,2 миллиона евро. Суммарно предложен городской бюджет на 2018 год по доходам и расходам в размере более 727 миллионов евро.

Как отметил мэр Таллинна Таави Аас, в нем учтено повышение зарплаты учителей с 1 сентября за счет государственного бюджета, из городских средств дополнительные деньги направляются на дорожное хозяйство, социальное обеспечение и образование, сообщает Раэпресс.

Увеличение доходов города предусмотрено почти на 33 миллиона евро, в том числе городской кассы - на 8,4 миллиона, из которых 7,1 миллиона составляют дополнительные поступления от подоходного налога, что вызвано как ростом числа горожан-налогоплательщиков, так и их доходов. Собственные доходы городских предприятий увеличатся почти на 4 миллиона евро, субсидий город получит на 20,5 миллиона евро больше, в том числе 19,5 миллиона от государства и 751 тысячу из зарубежных источников.

За счет дополнительного бюджета больше всего возрастут инвестиции в сферу городского транспорта и культуры, в том числе 8 миллионов евро на компенсацию уже понесенных расходов по реконструкции трамвайных путей в Копли. 700 тысяч евро предусматриваются на реконструкцию Дворца культуры "Сальме", который должен стать временным пристанищем для Городского театра. Дополнительные инвестиции получат также зоопарк, парк Кадриорг и Ботанический сад. 620 тысяч евро выделяются на создание спортивных парков в городских районах, 260 тысяч евро дополнительно - на ремонт автобусного терминала "Виру".

На дорожные сооружения предусмотрено выделить почти 2,4 миллиона евро - в основном на ремонт и уход за внутриквартальными проездами и тротуарами.

На 463 тысячи евро возрастут расходы на личных помощников инвалидов.

Дополнительные ассигнования в области образования предусмотрены в основном на покрытие дополнительных расходов на питание в детских садах. К первоначальной сумме в 5 миллионов добавится 881 тысяча евро. С октября предусмотрено повышение зарплаты водителей общественного транспорта на 4%.

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