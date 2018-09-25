Таллиннский День предпринимательства: приходите подискутировать о бизнесе!

Впервые семинар будет проходить в формате дискуссионной панели. Организаторы привлекли к участию видных бизнесменов, которые зарекомендовали себя на рынке давно, и тех, кто не так давно начал свой путь, но уже добился значительных успехов. Всего будет открыто три дискуссионных панели. Сферу общественного питания представит легендарный ресторатор, владелец ресторана ”Глория” Дмитрий Демьянов. Его собеседником станет Екатерина Андреева, уже несколько лет успешно развивающая услугу кетеринга.

О мебельной промышленности расскажет Энн Вескимяги, продолжительное время управляющий знаменитой с советских времен фабрикой ”Стандарт”, и его коллега Андрей Коттель, собственник фирмы Andi Mööbel, несколько лет производящей кухонную мебель на любой вкус.