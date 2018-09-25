Таллиннский День предпринимательства: приходите подискутировать о бизнесе!

2 октября уже 15-й год подряд Таллиннский департамент предпринимательства организует День предпринимательства. Третий год развивается и программа на русском языке. В честь празднования столетия Эстонии ключевой темой семинара является ”Вперед на все сто!”.
Впервые семинар будет проходить в формате дискуссионной панели. Организаторы привлекли к участию видных бизнесменов, которые зарекомендовали себя на рынке давно, и тех, кто не так давно начал свой путь, но уже добился значительных успехов. Всего будет открыто три дискуссионных панели. Сферу общественного питания представит легендарный ресторатор, владелец ресторана ”Глория” Дмитрий Демьянов. Его собеседником станет Екатерина Андреева, уже несколько лет успешно развивающая услугу кетеринга.
О мебельной промышленности расскажет Энн Вескимяги, продолжительное время управляющий знаменитой с советских времен фабрикой ”Стандарт”, и его коллега Андрей Коттель, собственник фирмы Andi Mööbel, несколько лет производящей кухонную мебель на любой вкус.
Также не забыта и сфера развлечения. Здесь дискуссионная панель наиболее многочисленна. Среди участников Татьяна Толстая (руководитель сети кинотеатров CINAMON), Светлана Янчек, руководящая театральным фестивалем ”Золотая маска” и успешный бизнесмен Яанус Бейльман, собственник одной из самых крупных сетей Piletilevi.
Конференцию откроет специально приглашенный гость — экономический эксперт Райво Варе, который среди прочего остановит своё внимание и на проблемах экспорта, расширения рынка.
Семинар состоится в конференц-центре гостиницы Олимпия (Liivalaia 33) в зале Alfa в 14:00.
Для участия в семинаре необходима регистрация: http://ettevotluspaev.tallinn.ee/programm/#inforow_11865.
Вход бесплатный!