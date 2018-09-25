25.09.2018, 15:48

Таллиннский День предпринимательства: приходите подискутировать о бизнесе!

 (1)
rus.delfi.ee
EST
Таллиннский День предпринимательства: приходите подискутировать о бизнесе!
Фото: Таллиннский день предпринимательства

2 октября уже 15-й год подряд Таллиннский департамент предпринимательства организует День предпринимательства. Третий год развивается и программа на русском языке. В честь празднования столетия Эстонии ключевой темой семинара является ”Вперед на все сто!”.

Впервые семинар будет проходить в формате дискуссионной панели. Организаторы привлекли к участию видных бизнесменов, которые зарекомендовали себя на рынке давно, и тех, кто не так давно начал свой путь, но уже добился значительных успехов. Всего будет открыто три дискуссионных панели. Сферу общественного питания представит легендарный ресторатор, владелец ресторана ”Глория” Дмитрий Демьянов. Его собеседником станет Екатерина Андреева, уже несколько лет успешно развивающая услугу кетеринга.

О мебельной промышленности расскажет Энн Вескимяги, продолжительное время управляющий знаменитой с советских времен фабрикой ”Стандарт”, и его коллега Андрей Коттель, собственник фирмы Andi Mööbel, несколько лет производящей кухонную мебель на любой вкус.

Также не забыта и сфера развлечения. Здесь дискуссионная панель наиболее многочисленна. Среди участников Татьяна Толстая (руководитель сети кинотеатров CINAMON), Светлана Янчек, руководящая театральным фестивалем ”Золотая маска” и успешный бизнесмен Яанус Бейльман, собственник одной из самых крупных сетей Piletilevi.

Конференцию откроет специально приглашенный гость — экономический эксперт Райво Варе, который среди прочего остановит своё внимание и на проблемах экспорта, расширения рынка.
Семинар состоится в конференц-центре гостиницы Олимпия (Liivalaia 33) в зале Alfa в 14:00.

Для участия в семинаре необходима регистрация: http://ettevotluspaev.tallinn.ee/programm/#inforow_11865.

Вход бесплатный!

Фото: Таллиннский день предпринимательства


Фото: Таллиннский день предпринимательства


Фото: Таллиннский день предпринимательства


Фото: Таллиннский день предпринимательства
Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Будьте осторожны! В среду штормовой ветер может поломать деревья и привести к перебоям с электричеством

25.09.2018
Метеорологическая служба предупреждает, что вов торник на территории Эстонии ожидается очень сильный штормовой ветер, который может поломать деревья, а также привести к перебоям с электричеством и остановке паромного движения.
Подробнее

ФОТО: Задержанный в Финляндии за отмывание денег — Борис из Пайде, пытавшийся втридорога продать свой дом

25.09.2018
Сегодня поступило сообщение, что среди задержанных за отмывание денег в Финляндии — 51-летний гражданин Эстонии. Этим лицом является Борис Ильичев из Пайде, который ранее работал, например, водителем при Пайдеской горуправе.
Подробнее



ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Визит Папы Римского в Таллинн и задержание эстонца в Финляндии

25.09.2018
Сегодня Таллинн посетил Папа Римский Франциск I. Узнайте о его визите подробнее в нашем онлайн-блоге. В соседней Финляндии за отмывание денег задержан гражданин Эстонии. Читайте также откровенное письмо экс-заключенного.
Подробнее


-40% Esprit Naiste käekell ES106672001
135,- €
81,- €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100016
159,- €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100007
189,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black
360,- €
334,80 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100002
159,- €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Seoul
69,- €
27,60 €

Организатор суточного забега в Силламяэ Аэт Кийсла: не думала, что 100 километров мне дадутся настолько легко

25.09.2018
В субботу-воскресенье в Силламяэ прошел экстремальный забег, продолжавшийся сутки, с промежуточным финишем на 100 километрах. Delfi переживал, что это спортивное состязания может быть опасным для здоровья участников, но медицинская помощь только организатору ультра-бега, да и то — из-за мозолей, и еще паре спортсменов, которым наложили пластыри.
Подробнее

Не все рады визиту Папы Римского. Жена Ээрика-Нийлеса Кросса: католическая церковь ответственна за эпидемию СПИДа в Африке

25.09.2018
Сегодня Эстонию посетил Папа Римский Франциск, но не все жители страны рады его визиту. Жена Ээрика-Нийлеса Кросса, предприниматель и активист Мэри Джордан выразила резкую неприязнь к визиту понтифика и католической церкви в целом.
Подробнее


Инкассо бойся, но сам не плошай: что предпринять при возникновении денежного требования

25.09.2018
Недавно проведенное исследование показало, что каждый пятый житель Эстонии за нарушение условий экспресс-кредитования имеет дело с инкассо-фирмами. И это лишь верхушка айсберга: штрафы за парковку, неоплаченные счета мобильных операторов, старые долги — за это и не только вами могут заняться коллекторы. Причем очень часто требования бывают совершенно несправедливы и не по адресу. Пожалуй, без преувеличения можно сказать, что в нашей стране тех, кто хоть раз получал уведомление от инкассо, больше, чем тех, кого эта участь миновала. Как же себя правильно вести, если вам предъявляют денежное требование, и каких ошибок допускать нельзя? Рассказывает "МК-Эстония".
Подробнее

Миркко Мойсар: "Мне предложили хорошие деньги за победу в первом раунде"

25.09.2018
Известный эстонский кикбоксер Миркко Мойсар в рамках бойцовского вечера Number One Fight Show нокаутировал грека Малетиса Кокоумпаваса. После боя эстонский боец признал, что друзья мотивировали его приятной денежной суммой.
Подробнее