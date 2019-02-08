Таллиннских работников сферы образования ожидает рост зарплат

Вице-мэр Вадим Белобровцев подчеркнул, что крайне важно, чтобы работа учителей оплачивалась достойно.

”Мы хотим, чтобы таллиннские школы оставались привлекательными для работников сферы образования, — заметил Белобровцев. — Отправляя детей в школу или детский сад, мы надеемся, что они вернутся в хорошем настроении, с положительными эмоциями и новыми знаниями. Такого результата может добиться учитель, любящий детей и преданный своей работе. Таких учителей необходимо ценить и беречь. Не менее важна поддерживающая учебная среда, за создание которой отвечают в первую очередь директора”.

17 января 2019 года вице-мэр Таллинна, представитель Объединения руководителей Таллиннских школ, представитель Таллиннского объединения руководителей учреждений начального образования, представитель Таллиннских школ по интересам и председатель Таллиннского профсоюза работников образования обсудили нижний порог заработных плат работников учреждений, находящихся в ведомстве Таллиннского департамента образования. Изменения введены задним числом с 1 января 2019 года. В соответствии с этим нижний порог зарплат учителей общеобразовательных школ и профессиональных училищ, а также опорных специалистов возрос до 1250 евро в месяц.