Таллиннских работников сферы образования ожидает рост зарплат

В соответствии с постановлением Таллиннской горуправы, с 1 января 2019 года повышен нижний предел заработной платы работников учреждений, находящихся в ведомстве Таллиннского департамента образования, сообщает Раэпресс.
Вице-мэр Вадим Белобровцев подчеркнул, что крайне важно, чтобы работа учителей оплачивалась достойно.
”Мы хотим, чтобы таллиннские школы оставались привлекательными для работников сферы образования, — заметил Белобровцев. — Отправляя детей в школу или детский сад, мы надеемся, что они вернутся в хорошем настроении, с положительными эмоциями и новыми знаниями. Такого результата может добиться учитель, любящий детей и преданный своей работе. Таких учителей необходимо ценить и беречь. Не менее важна поддерживающая учебная среда, за создание которой отвечают в первую очередь директора”.
17 января 2019 года вице-мэр Таллинна, представитель Объединения руководителей Таллиннских школ, представитель Таллиннского объединения руководителей учреждений начального образования, представитель Таллиннских школ по интересам и председатель Таллиннского профсоюза работников образования обсудили нижний порог заработных плат работников учреждений, находящихся в ведомстве Таллиннского департамента образования. Изменения введены задним числом с 1 января 2019 года. В соответствии с этим нижний порог зарплат учителей общеобразовательных школ и профессиональных училищ, а также опорных специалистов возрос до 1250 евро в месяц.
За классное руководство в основной школе теперь выплачивается 130 евро, а в гимназии — 100 евро в месяц. Нижний порог зарплаты воспитателя детского сада составляет теперь 1150 евро, а при наличии степени магистра или соответствующей квалификации — 1250 в месяц. Помощник учителя будет получать 610 евро в месяц, а учитель в школе по интересам — от 1150 евро в месяц. Возрастет и нижний предел зарплаты директоров школ, в зависимости от числа учеников он составит от 1800 до 2400 евро в месяц. Директора школ для детей с особыми потребностями будут получать зарплату от 2000 евро.