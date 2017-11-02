02.11.2017, 07:20

Таллиннец тратит на жилье столько же, сколько житель Хельсинки, но меньше рижанина

 (7)
rus.delfi.ee
EST
Таллиннец тратит на жилье столько же, сколько житель Хельсинки, но меньше рижанина
Hendrik Osula

Индекс доступности жилья Bloomberg Global City проанализировал 105 городов со всего мира, пишет Eesti Ekspress.

Большинство городов с лучшим соотношением зарплаты и расходов на жилье находится в Северной Америке, меньше всего тратится на жилье в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде — 31,4% от дохода. Самое затратное жилье — в столице Венесуэлы Каракасе (3849%) и столице Украины Киеве (372,3%).

Расходы на жилье в Таллинне остаются в промежутке 50–74,9%, там же оказывается столица Финдляндии Хельсинки. У наших южных соседей в Риге эти же расходы больше, в промежутке 75–99,9%, то есть сравнимы с расходами жителей Нью-Йорка.

ТОП

В Западной Европе городом самыми большими расходами на жилье по-прежнему оказалась столица Великобритании Лондон, где на это нужно выложить 135% среднего дохода.

При анализе рассматривали квартиры площадью 93 м2 с тремя спальнями в центре города и на окраине и арендную плату за них и выплаты по кредитам.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии